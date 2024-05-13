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الإثنين، 13-05-2024 10:26 م

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار الأردن في جهوده لوقف العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في المنامة، استمرار الأردن في جهوده المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

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كما أكّد الصفدي دعم الأردن المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين.


وشدّد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.


كما حذّر الصفدي ومصطفى من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، من استيطان، ومصادرة للأراضي، وهجمات المستوطنين الإرهابية.

 

 

 

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