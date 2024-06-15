يوم عرفة .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(8-9) درجات مئوية ،لذا يبقى الطقس جاف و حار فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار جداً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبي في باقي المناطق، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس و حدوث الجفاف ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.



كما حذرت من خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

