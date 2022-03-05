3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام ومغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح والعواصف الرملية، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

🔺 خطر شدة سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

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