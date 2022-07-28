الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
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أمسية ثقافية ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في المكتبة الوطنية

البلقاء: ورشة متخصصة ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

الامن العام : اصابتان بمشاجرة في جرش

الضمان توفر محطة توعوية لتنفيذ خدمة أنت تسأل والضمان يُجيب في مهرجان جرش

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

أمين عمّان : استكمال أعمال البنية التحتية للمسار الثاني من مشروع الباص السريع

إطلاق معسكر الشباب الدولي في معان

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الخميس، 28-07-2022 10:15 م

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، و تتحول احيانا إلى شمالية شرقية.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة
🔺 عدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة
🔺  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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