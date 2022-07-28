3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، و تتحول احيانا إلى شمالية شرقية.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة

🔺 عدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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