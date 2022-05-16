37 أعلى درجة حرارة ليوم غد في الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري - الأجواء اليوم الإثنين معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــــلاً: الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض مناطق البادية.

أما غداً الثلاثاء الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وستكون أعلى درجة حرارة في الأغوار الجنوبية حيث ستصل إلى درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.