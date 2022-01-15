السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 12:44 م

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

ثلوج 4


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
تشهد المملكة منخفض جوي عميق خلال الأسبوع الحالي حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (- 4 ) يوم الإثنين القادم في مرتفعات الشراه وفق دائرة الارصاد الجوية .

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وأضافت الأرصاد الجوية اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن الأسبوع الحالي سيشهد انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل المملكة درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 4 - 6 ) درجات مئوية.


وستكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.


 




 

 


 

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