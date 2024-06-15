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السبت، 15-06-2024 02:41 م

5 تحذيرات من الارصاد الجوية بشأن طقس اول ايام العيد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ الاحد اول ايام عيد الاضحى المبارك إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الطقس جاف وحار فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحار جداً في باقي المناطق

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وتحذر الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس و حدوث الجفاف ،

خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

 

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