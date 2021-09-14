آلام أسفل الظهر.. الأسباب وطرق العلاج

الوكيل الإخباري - يمكن أن تحدث إصابات الظهر بسبب الأحداث اليومية، مثل رفع شيء ثقيل جدًا أو التعثر والسقوط. ويمكن أن يصاب الشخص بشد في العضلات والأربطة الموجودة في الظهر أو تمزقها بعد ممارسة نشاط عنيف.

اضافة اعلان

تصبح هذه الإصابة أكثر شيوعًا مع التقدم في السن قد ينتج الألم عن عرق النسا، وهي حالة تسبب ألماً ينتشر من أسفل الظهر إلى الساقين ويمكن أن يكون الألم ناتجًا عن مشكلات مثل القرص الغضروفي أو النتوء العظمي أو مشكلات أخرى في العمود الفقري يمكن أن تضغط هذه على الأعصاب الشوكية وتسبب الألم والالتهاب والشعور بالخدر.



علاج ألم الظهر يعتمد على سببه

إذا كان ألم أسفل الظهر ناتجاً عن توتر عضلي أو تصلب، فيجب أن يختفي من تلقاء نفسه بعد قسط من الراحة.

أما إذا كان الألم شديداً ولكنه لا يتطلب جراحة أو علاجاً آخر، فقد يكتفي الطبيب بإعطائك مسكنات قوية. أحياناً يكون العلاج الطبيعي ضرورياً للأشخاص الذين يعانون آلام الظهر المزمنة.

بينما لا يمكن دائماً تجنب الإصابات والأمراض التي يمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر، فهناك طرق يمكنك من خلالها تقليل فرص الإصابة بهذه الحالة.

ـ يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على عمودك الفقري، لذا فإن تناول الطعام الصحي يمكن أن يساعدك على تجنب زيادة الوزن الذي قد يؤذي ظهرك سوف يبني روتين التمرين المنتظم عضلات قلبك ويساعدك على منع الإصابة.



ـ إذا كنت تجلس طوال اليوم لأداء وظيفتك، فتأكد من الحفاظ على وضع جيد على مكتبك باستخدام كرسي مريح مثبت على ارتفاع مثالي. يجب ألا تنحني أثناء العمل. تأكد من النهوض من مكتبك كل ساعة والتحرك لتجنب إجهاد ظهرك.

الرياضة وآلام الظهر

1ـ إذا شعرت بألم في أسفل ظهرك، فإن آخر شيء قد ترغب في القيام به هو ممارسة الرياضة. لكن نادراً ما تكون آلام أسفل الظهر نتيجة لإصابة خطرة في الواقع، يشعر ما يصل إلى 80 في المئة من جميع الأشخاص بنوع من آلام أسفل الظهر في مرحلة ما، وفقاً للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.



2ـ يمكن أن تقلل التمارين المنتظمة، وخاصة حركات تقوية عضلات القلب من اليوغا والتاي تشي والبيلاتس، وتيرة آلام أسفل الظهر إلى النصف. ولكن إذا لم نتحرك بشكل كافٍ، تصبح عضلاتنا الأساسية أضعف، مما يزيد الألم سوءاً.



3ـ بالطبع، يجب ألا تمارس الرياضة إذا كان ألم أسفل ظهرك مرتبطاً بمشكلة أكثر خطورة مثل العدوى أو كسر العظام. واستشر طبيبك إذا كنت تعاني آلام أسفل الظهر التي تمتد إلى قدمك أو ركبتك، إلى جانب تنميل أو وخز، أو إذا كنت تعاني آلام أسفل الظهر بعد وقوع حادث. قم أيضاً بزيارة طبيبك إذا تفاقمت آلام أسفل الظهر عند الاستلقاء على ظهرك. وإذا كنت تعاني ألماً بالإضافة إلى الضعف الجسدي أو فقدان الوزن غير المبرر.

المصدر - لبنان 24