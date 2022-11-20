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الأحد، 20-11-2022 04:59 م

آلام أسفل الظهر قد تنذر بخطورة غير متوقعة

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الوكيل الإخباري-تعتبر الإصابة والتهاب المفاصل والإجهاد المفرط من الأسباب المعتادة لألم الظهر، لكن وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون آلام الظهر أحيانًا علامة تحذيرية لسرطان في مراحل متقدمة أو مبكرة.

إذا حاولت علاج آلام ظهرك في المنزل ولكنك وجدت أنها تستمر لبضعة أسابيع، يجب أن تزور طبيبك، حسبما ذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وفق صحيفة express.

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سرطان المثانة
قد يكون الألم في أسفل الظهر علامة على الإصابة بسرطان المثانة - العضو الموجود في أسفل البطن الذي يخزن البول.


يتم تشخيص ما يقرب من 10300 شخص في بريطانيا بسرطان المثانة كل عام، مما يجعله يحتل المرتبة 11 بين السرطانات الأكثر شيوعًا.


يمكن أن تظهر الأورام في أي مكان في المثانة، ولكن من الشائع أن تنمو على أعمق الأنسجة داخل المثانة.


وقال الطبيب دانييل بيتريلاك من جامعة ييل ميديسن البريطانية: "إن بطانة المثانة على اتصال دائم بالمواد المسببة للسرطان التي تدخل مجرى الدم ويتم ترشيحها من خلال الكلى".


المواد المسرطنة هي مواد كيميائية يمكن أن تتفاعل مع الحمض النووي الخاص بك لتسبب تكاثر الخلايا بشكل مفرط وتصبح سرطانية.


تشير التقارير إلى أن آلام أسفل الظهر هي علامة على شكل متقدم من سرطان المثانة، إذا حدث مع أعراض سرطان المثانة الأخرى، يجب عليك استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.


يمكن أن تشمل هذه الأعراض كثرة التبول ووجود دم في البول وألم أثناء التبول.
سرطان العمود الفقري
على الرغم من ندرته، قد يكون سرطان الحبل الشوكي والعمود الفقري هو سبب آلام الظهر.
قد يكون الورم الحميد في العمود الفقري، والذي لا يشكل خطرًا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، سببًا أيضًا.


إذا كانت آلام الظهر علامة على الإصابة بسرطان العمود الفقري، فهي علامة مبكرة وقد تنتشر بمرور الوقت في مكان آخر.


وفقًا لمايو كلينك، قد ينتشر الألم أيضًا إلى الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين وقد يتفاقم بمرور الوقت - حتى لو كنت تعالج.


قد تكون آلام الظهر هي العلامة الرئيسية لسرطان العمود الفقري، ولكن قد يكون الخدر والضعف وضعف التنسيق بين الذراعين والساقين والشلل من الأعراض أيضًا.


سرطان الرئة
سرطان الرئة هو نوع آخر من السرطانات الشائعة التي قد تسبب آلام الظهر.
بعض أشكال المرض لها معدل بقاء منخفض، لذا من الضروري زيارة طبيبك إذا ظهر ألم الظهر جنبًا إلى جنب مع أعراض سرطان الرئة الأخرى.


تشمل العلامات الرئيسية لسرطان الرئة سعال الدم وضيق التنفس المستمر والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.
ينقسم المرض على نطاق واسع إلى مجموعتين: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة صغير الخلايا.


سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا وله معدلات بقاء أعلى من الخلايا الصغيرة.


يمكن تقليل خطر إصابتك بالسرطان عن طريق إجراء العديد من التغييرات المهمة في نمط حياتك.


إن اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين سيقلل بشكل كبير من مخاطر إصابتك.


وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن أن يُعزى ما يقرب من 30-40 في المائة من مخاطر الإصابة بالسرطان إلى عوامل نمط الحياة.

البيان

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