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الخميس، 10-03-2022 03:19 م

آلام البطن الشديدة مؤشر على مرض شائع لدى الرضع

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن الانغماد أو الانغلاف المعوي Intussusception مرض شائع بين الرضع أقل من عامين، وهو عبارة عن دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر بشكل تلسكوبي، ما يُعيق مرور البراز، وإمداد الأمعاء بالدم.


وأضافت المجلة أن أسباب هذه الحالة المرضية مجهولة حتى الآن، ولكن غالباً ما تكون مسبوقة بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي أو المسالك التنفسية، مثل التي تُسببها فيروسات روتا أو أدينو مثلاً.


وتتمثل أعراضها في آلام البطن الشديدة المصحوبة بصراخ وتشنجات مع ثني الساقين والتقيؤ والإسهال ونزول الدم، والمخاط مع البراز.


وعادة ما يعالج الرضيع بشكل سريع، حيث يمكن إعادة الأمعاء إلى وضعها الأصلي بعد حقنة شرجية من نوع خاص. وإذا لم يفلح ذلك، فلابد من العملية الجراحية للطفل.

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