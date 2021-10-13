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الأربعاء، 13-10-2021 02:14 م

آلام الساق تنذر بانسداد الشريان المحيطي

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الوكيل الإخباري-حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن آلام الساق تنذر بالإصابة بمرض "انسداد الشريان المحيطي" الخطير، بالإضافة إلى برودة الساق وشحوب لونها والشعور بخدر بها.

وأوضحت المؤسسة أن هذا المرض الخطير هو شكل من أشكال تصلب الشرايين ، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المدخنين ومرضى السكري والمسنين والأشخاص، الذين يعانون من السِمنة.


وشددت المؤسسة على ضرورة علاج هذا المرض على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في السكتات الدماغية والغرغرينة.


ويتم علاج جانب انسداد الشريان المحيطي بواسطة الأدوية، وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة. وإلى جانب ذلك، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.

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24 - د ب أ

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