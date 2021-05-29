آلية جديدة لحماية الأطفال من الإصابة بالسكري مبكرًا

الوكيل الإخباري - كشف باحثون في دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد الأمريكية ، أن قد يكون بمقدورهم تطوير الية تمكنهم من حماية الأطفال من الإصابة بالسكري من النوع الأول في مرحلة مبكرة من حياتهم.

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وأشار الباحثون القائمون على الدراسة أن الفكرة من ذلك تكمن في تدريب الجهاز المناعي الخاص بالأطفال من خلال إعطائهم أنسولين على شكل بودرة ، الأمر الذي يوفر حماية طويلة المدى لهم.



ويعتبر الأنسولين الهرمون المتحكم بمستوى السكر في الدم ، ونقصانه يسبب الإصابة بمرض السكري.



ويعتقد الباحثون أن إعطاء بودرة الأنسولين للأطفال منذ عمر الست أشهر وصولًا إلى الثلاث سنوات قد يساعدهم في الحماية من الإصابة بمرض السكري.



وسيكون على المشتركين زيارة الباحثين بشكل متكرر للتأكد من سيرورة التجربة، علمًا أن نصف المشتركين سيقومون بإستخدام بودرة الانسولين فقط.



جدير بالذكر أن واحد من كل 100 طفل تقريبًا يملك جينات ترفع من خطر إصابته بمرض السكري من النوع الأول، ومن الممكن تتبعه من خلال فحص دم بسيط.



ويأمل الباحثون ان بودرة الأنسولين ستساعد الجهاز المناعي في تحمل الأنسولين الموجود في الجسم من أجل منع الإصابة بالمرض ، وتجدر الإشارة أنه لا يوجد حتى الأن أي طريقة تساعد في الوقاية من السكري.

المصدر - ويب طب