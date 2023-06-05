أبرزها الأنسولين .. 7 أدوية يجب حفظها في الثلاجة

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على الاحتفاظ بالأدوية في درجة حرارة الغرفة، دون الانتباه أن بعض العقاقير يجب وضعها في الثلاجة، للحفاظ على فعاليتها.

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نستعرض في التقرير التالي، أبرز الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة المصرية .



أدوية يجب حفظها في الثلاجة



1- الأنسولين

ينبغي على الأشخاص المصابين بداء السكري وضع الأنسولين في الثلاجة بعد الاستعمال، لأنه من الأدوية الحساسة للحرارة.



2- هوميرا

دواء بيولوجي يستخدم في علاج بعض الحالات المرضية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وداء كرون والتهاب القولون التقرحي.



3- فيكتوزا

من أدوية السكري الشهيرة، يتميز بقدرته الكبيرة على ضبط مستويات السكر بالدم.



4- البوتوكس

من المعروف أن حقن البوتوكس فعالة في التغلب على علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد، لكنها تساعد أيضًا على علاج التشنجات العضلية والتعرق المفرط.



5- اللقاحات

للحفاظ على فعالية اللقاحات ضد الأمراض، لا بد من تخزينها في الثلاجة، لأنها من المستحضرات الطبية التي تحتاج إلى البقاء في درجة حرارة منخفضة، لاحتوائها على مواد قابلة للتحلل.



6- قطرات العين

من الضروري تخزين قطرات العين في الثلاجة، لأن خلوها من المواد الحافظة يسمح للبكتيريا بالنمو، إذا تم وضعها في درجة حرارة الغرفة.



7- ريتوكسان

دواء بيولوجي يستخدم في علاج اللمفومة اللاهودجكيِنية وسرطان الدم الليمفاوي المزمن والتهاب المفاصل الروماتويدي.



نصائح لتخزين الأدوية في الثلاجة بشكل صحيح

- وضع الدواء في الجزء الخلفي من الثلاجة، لأن درجة الحرارة في هذا المكان أكثر استقرارًا.



- تجنب وضع الدواء في باب الثلاجة، لأن درجة الحرارة في هذا المكان متغيرة.



- حفظ الدواء بعيدًا عن الأطعمة والأشياء التي قد تلوثه.



- التخلص من الدواء بعد انتهاء صلاحيته أو تعرضه لحرارة عالية.



