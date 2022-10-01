السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

السبت، 01-10-2022 01:40 م

أبرزها شرب الماء.. 6 عادات في الأكل تسرع حرق الدهون

2021_7_22_11_46_18_241


الوكيل الإخباري - يعتمد إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن على عدد من العادات الغذائية الصحية التي يجب اتباعها.

وفي هذا الشأن، كشف خبراء التغذية عن 6 عادات يمكن أن تسرع من حرق الدهون، وترفع التمثيل الغذائي للجسم.

اضافة اعلان

 

1- تناول الخضروات الورقية كل يوم
ومن بين تلك العادات تناول الكثير من الخضروات غير النشوية ذات الألوان الداكنة مثل السبانج والجرجير والكرنب. فقد بينت دراسة في مجلة أكاديمية التغذية أن تلك الأطعمة ترتبط بانخفاض الدهون الحشوية في البطن وكذلك الدهون داخل الكبد.

 

2- الكافيين
كذلك يساعد الكافيين وهو منبه معروف بقدرته على رفع مستوى اليقظة والوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي، في إنقاص الوزن.

 

3 - الشاي الأخضر
إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين شربوا مشروبا يحتوي على مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر قد حرقوا دهونا في البطن أثناء التمرين.

 

4- البروتين
كما يوصي خبراء التغذية بدمج مصدر من البروتين عند تناولك أي نوع من الكربوهيدرات، حتى تشعر بالشبع لوقت أطول مما قد يترجم إلى عدد أقل من السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام.

 

5- اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة
أما الماء فيعد أمرا بالغ الأهمية في رفع التمثيل الغذائي للجسم، إذ تناول كوب واحد منه قبل الوجبة يملأ معدتك تماماً كما يفعل طبق من الحساء، مما يساعد على إرضاء الجوع.

 

6- لحوم أقل
هذا وينصح الخبراء بالتقليل من اللحوم كذلك لفقدان الوزن. فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن البروتينات النباتية ترضي الجوع أكثر من الوجبات التي تحتوي على اللحوم الحمراء وتجعل الناس يشعرون بالشبع.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11dfg_6

أثناء الحمل.. 5 طرق لتخفيف آلام الظهر والرقبة

313446Image1-1180x677_d

أعراض سرطان الثدي المبكر.. لا تهمليها إطلاقا

197-185029-sugar-substitutes-danger-heart-2

المحليات الصناعية.. دراسة تكشف خطرا جديدا يهدد القلب

191239

5 فواكة مجففة صحية أكثر عند نقعها

448646

متى يفيد فيتامين "د" القلب

127-103634-changes-mole-cancer_700x400

علامة فارقة تنذر بالاصابة بسرطان الجلد

أخبار متعلقة
202106020141594159

دون الذهاب إلى صالات الجيم..7 طرق للتخلص من الوزن الزائد

الشعور-بالنعاس-بعد-الأكل..-ما-هي-أسبابه-وما-الحل؟

اليك بعض انواع الطعام تساعدك في القضاء على النعاس اثناء النهار

تسمين-الجسم

وصفات تسمين الجسم في وقت قصير

5720831-1916085256

كيفية الحصول على جسم رشيق

127-122836-swimming-overweight-fats-calories_700x400

دراسة تجد أن السباحة في الماء البارد قد تساعدك على إنقاص الوزن

medium_2022-09-20-5015238ff0

وجبات خفيفة غنية بالبروتين لفقدان الوزن بسرعة