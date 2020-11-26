الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 09:03 ص

أبرز 4 اعتقادات غير صحيحة عن شرب الماء

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الوكيل الإخباري- يعتبر شرب الماء من ابرز التوصيات التي يطلقها اختصاصيو التغذية والأطباء لأن لهذا العنصر أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة جيدة وقوام سليم. لكن يبدو أن الكثير من المعلومات غير الصحيحة تنتشر في هذه الصدد وهذه أبرزها.

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1 شرب الماء بعد التمارين فقط: من المهم شرب القليل منه قبل البدء بالرياضة واثناء ذلك وليس بعده فقط. فعدم فعل هذا يمكن أن يشكل خطراً على الصحة.


2 عدم تناول مشروبات أخرى كبديل للماء ومنها الشاي والقهوة فرغم أنهما يحتويان على الكافيين إلا أنهما غنيان بالماء أيضاً، لكن الأفضل عدم المبالغة في تناولهما.


3 ضرورة شرب 8 أكواب من الماء يومياً: فتحديد الكمية يتعلق بعوامل مختلفة منها النظام الغذائي والنشاط اليومي وكمية الأكل التي يتم تناولها. ومن أجل معرفة كمية الماء الصحيحة التي يحتاج إليها الجسم يجب ضرب الوزن بالكيلوغرام بالعدد 0.033. وهكذا يتم الحصول على نتيجة تمثل كمية الماء بالليتر.

4 شرب الماء على معدة فارغة: من الأفضل أن يمتزج مع عناصر غذائية أخرى. ولهذا يفضل تناوله مع وجبة خفيفة صباحاً أو مع كوب من الحليب او من عصير الفاكهة الطازج.

المصدر: لها

 




 

 


 

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