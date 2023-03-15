أثناء التقلبات الجوية .. ما الملابس المناسبة لطفلك؟

الوكيل الإخباري- يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار ما بين ارتفاع وانخفاض الحرارة مع انتشار الرياح والأتربة ويجب الأمهات اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن تجنبًا للتعرض للعدوى أو نزلات البرد.



نستعرض في التقرير التالي نصائح للأمهات لاختيار الملابس ووقاية الأطفال من التعرض للأمراض أثناء عدم استقرار الطقس.



قال الدكتور محمد جمال، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر ، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار والتعامل بطريقة خاطئة قد يتسبب في تعرض الأطفال لبعض المشكلات الصحية، مشيرًا إلى أنه من الضروري متابعة الأرصاد الجوية واختيار الملابس على حسب الطقس.



وأضاف جمال، أن ارتفاع الحرارة مع ارتداء الطفل الملابس الشتوية الثقيلة يجعله يتعرض للتعرق والذي يتسبب في الحساسية ومشاكل الجلد بالإضافة لسهولة التعرض للعدوى إذ يسمح العرق لتنامي البكتيريا، كما أنه عند جفاف العرق مع بلل الملابس قد يساعد على الإصابة بنزلات البرد.



وأوضح جمال، أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة يجب تخفيف قطعة من الملابس والاعتماد على الملابس القطنية وتجنب الملابس الصوفية والثقيلة، وحال الخروج يجب إحضار ملابس ثقيلة للطوارئ في حال هبوب الرياح أو حدوث تغير في دجات الحرارة.



وأكد جمال، على أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مجددًا لذلك لا يجب ارتداء ملابس صيفية أو خفيفة.



نصائح للتعامل مع عدم استقرار الطقس

ويقول استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن فترة التغيرات الجيوية هيمن أكثر الفترات التي يمرض فيها الأطفال بشكل عام ومن يعاني من حساسية الصدر أو الأنف بشكل خاص، لذا يجب على الأمهات اتباع بعض النصائح الهامة التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بمشكلات صحية، وححد تلك النصائح فيما يلي:



- مراجعة أخبار الطقس بشكل يومي والتعرف على تغيرات الحرارة على مدار االيوم.



- الاهتمام بالاستحمام بشكل دوري وتغيير الملابس للتخلص من آثار الأتربة والحفاظ على النظافة العامة لعدم ترك فرصة للبكتريا تتنامى على الجسم.



- الاهتمام بالتغذية الصحية على مدار الوجبات اليومية على أن تحتوي على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مع الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء.



- الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تحمي من العدوى.



- تجنب الخروج من المنزل في حال هبوب الرياح والأتربة، مع أهمية ارتداء الكمامة في حال الاضطرار للخروج.



- تناول فيتامين د بعد استشارة الطبيب إذ يساعد في تقوية مناعة الجسم ما يقلل من فرص التعرض للعدوى.



- الاهتمام بالنوم ليلًا لعدد ساعات كافية.

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