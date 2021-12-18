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السبت، 18-12-2021 02:43 م

أجزاء في الدجاجة تحتوي سموما قاتلة.. إحذر تناولها

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الوكيل الاخباري - يفضل الكثير من الناس تناول لحوم الدجاج عن اللحوم الحمراء نظرا لفائدتها وعدم احتوائها على الكثير من الأضرار بعكس اللحوم الحمراء.

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عرضت بوابة "أخبار اليوم" تقريرا يحذر من تناول أجزاء محددة من الدجاج، مشيرا إلى أنها تحتوي موادا ضارة تسبب أمراضا قاتلة كالسرطان، وجاءت هذه الأجزاء كما يلي:


الرئة
وتحتوي رئة الدجاج على بكتيريا لا يمكن التخلص منها حتى مع طهي الدجاجة وتعريضها لدرجة حراره عالية، وهو ما أكدته الدراسات التي تفيد بأن تناول رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان .


الرأس
تحتوي رأس الدجاجة على كثير من السموم المسببة للأورام السرطانية، ذلك لأن مربي الدجاج يحقنونه في رأسه أو جناحه بهرمون "الستيرويد" وهو المسئول عن إزدياد وزن الدجاجة بشكل غير طبيعى، ويعتبر هذا الهرمون عن الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء ، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم .


الجلد

وهو يحتوي على دهون ذات سعرات حراريه عالية وبكتيريا وطفيليات لا تموت بدرجات الحراره العالية، حيث تسبب هذه البكتيريا سرطان المعدة والدم بجانب الإصابة بأمراض السمنة و القلب حيث يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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