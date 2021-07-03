أجهزة مراقبة ضغط الدم من المعصم: هل هي دقيقة؟

الوكيل الإخباري - ينصح كل مريض يخضع للعلاج الدوائي من أجل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أن يقتني جهازاً منزلياً لقياس ضغط الدم، وذلك لفائدة تلك القياسات في المتابعة وضبط ضغط الدم عند تغيير الأدوية وفي الحالات اليومية المتغيرة.



هناك أجهزة إلكترونية لقياس ضغط الدم، منها ما يقيس ضغط الدم في منطقة الذراع، ومنها ما يقيس الضغط عند المعصم، وعلى الرغم من أن القياس عند المعصم يبدو أسهل، إلا أنه أقل دقة، وينصح الأطباء باقتناء جهاز لقياس ضغط الدم في منطقة الذراع لأنه أقل عرضة للخطأ في القياس، مع ضرورة الانتباه لاستخدام قياس الجهاز الذي يناسب حجم الذراع عند كل مريض.



يمكن أن تكون أجهزة قياس ضغط الدم في منطقة المعصم دقيقة إذا استخدمت حسب الإرشادات، ومع ذلك، فمن الأفضل استخدام جهاز مراقبة ضغط الدم المنزلي لقياس ضغط الدم في أعلى الذراع، وذلك وفقًا لجمعية القلب الأميركية.

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كما أن الأجهزة المستخدمة في أعلى الذراع تكون أسهل من حيث الحصول على قراءة دقيقة بالمقارنة مع أجهزة قياس ضغط الدم عند المعصم، ويجب الانتباه إلى أن أجهزة مراقبة ضغط الدم في منطقة المعصم حساسة لوضعية الجسم، ويجب أن تكون الذراع والرسغ على مستوى القلب للحصول على قراءة دقيقة عند قياس ضغط الدم باستخدام جهاز مراقبة ضغط الدم في منطقة المعصم.



وحتى مع ضبط الوضعية، فعادةً ما تكون قياسات ضغط الدم المأخوذة عند المعصم أعلى في القراءة وأقل دقة من تلك المأخوذة عند أعلى الذراع، ويرجع السبب في ذلك إلى أن شرايين المعصم أصغر وأقل عمقًا من الشرايين في أعلى الذراع.

إلا أن بعض الأشخاص لا يمكن قياس ضغط الدم لديهم في أعلى الذراع نظرًا لحجم ذراعهم الكبير أو لشعورهم بالألم عند قياس ضغط الدم بهذه الطريقة، وفي مثل هذه الحالات، يصبح من الملائم قياس ضغط الدم في منطقة المعصم.



من الشائع أن تختلف قراءات ضغط الدم المأخوذة في المنزل على أي نوع من أنواع أجهزة مراقبة ضغط الدم عن تلك المأخوذة في عيادة الطبيب، فإذا كان لديك جهاز مراقبة ضغط الدم في منطقة المعصم، فمن الأفضل أن تحضره معك عند زيارتك للطبيب.

يمكن أن يفحص الطبيب ضغط الدم لديك باستخدام الجهاز التقليدي لمراقبة ضغط الدم عند أعلى الذراع، وجهاز مراقبة ضغط الدم في منطقة المعصم لفحص دقة جهاز المعصم الخاص بك.

المصدر - صحتك