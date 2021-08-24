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الثلاثاء، 24-08-2021 09:11 ص

أخصائية تحدد المشروبات التي تضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

غازات


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية الأورام الروسية ـ أن العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون.

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وتشير الأخصائية، إلى أنه استنادا إلى نتائج دراسة استمرت 14 عاما، أجراها باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية، بمشاركة 95 ألف امرأة، اكتشف الباحثون أن تناول أكثر من نصف لتر من هذه المشروبات المحلاة يوميا، يضاعف من خطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة بالنساء الأخريات. وأن هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بهذا السرطان بين المراهقين بمقدار الثلث. وأن هذا الخطر لم ينخفض حتى بعد التقدم بالعمر والتخلي عن تناول هذه المشروبات.


ويقول أحد الباحثين، "لم تتضح الأسباب الدقيقة إلى الآن. ولكن قد يكون السبب زيادة عدد سلالات البكتيريا المرضية في الأمعاء، وتطور السمنة والتهابات محلية في جدار الأمعاء".


ويضيف، ويمكن أيضا إضافة مغلي الفواكه المحتوي على نسبة عالية من السكر، إلى قائمة المشروبات التي تشكل خطورة على الأمعاء.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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