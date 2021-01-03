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الأحد، 03-01-2021 04:22 م

أخطاء ترتكبها عند تناول الإفطار تكسبك الوزن

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الوكيل الإخباري_ تعد وجبة الافطار من الوجبات الاساسية ، الا ان هناك بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها العديد من الاشخاص دون قصد أثناء تناول وجبة الإفطار، تتسبب بزيادة الوزن :

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1-مشاهدة التليفزيون
يعتاد بعض الأشخاص على تناول وجبة الإفطار مع مشاهدة التلفزيون لمعرفة أحدث الأخبار، لكن هذا يشتت انتباهك أثناء تناول وجبتك مما يجعل تتناول الطعام بسرعة، وهذه السرعة تجلب لك الكثير من السعرات الحرارية وبالتالي اكتساب الوزن الزائد.

2-تبدأ يومك بالمعجنات
إذا لم تلحق وجبة الإفطار في المنزل، فبالتأكيد قد تلجأ إلى المعجنات باعتبار أنها خفيفة على المعدة ورخيصة الثمن، لكنها تحتوي على أكثر من 500 سعر حراري، كما أنها غنية بالزيوت المهدرجة والدهون المتحولة التي تؤذي صحتك على المدى البعيد.

3-تناول الزبادي بالفاكهة
لاحتوائها على سعرات حرارية عالية ومستويات مرتفعة من السكريات، وذلك نتيجة لقطع الفاكهة المعبأة أسفل العبوة.


4- الوجبات السريعة
يوضح خبراء التغذية أن الوجبات السريعة تحتوي على 300 سعر حراري إضافي على سعراتها الحرارية الموجودة بها.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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