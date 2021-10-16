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السبت، 16-10-2021 07:16 م

أخطاء تفعلها الأم تؤذي الرضيع وهو نائم

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الوكيل الإخباري - ترتكب بعض الأمهات أخطاءً دون قصد عند تنويم طفلها الرضيع، قد تؤذي صحته، لذا تعرفي معنا في هذا المقال على الأخطاء التي يجب أن تتجنبيها عند تنويم رضيعكِ.

أخطاء تؤذي رضيعكِ وهو نائم : 

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النوم مع الطفل الرضيع على كرسي أو أريكة
حذرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الأمهات من نوم الطفل الرضيع على ذراعيها أو في حضنها، وهي جالسة على كرسي أو أريكة، إذ يعد خطرًا كبيرًا على صحته وقد يصيبه بمتلازمة الموت المفاجئ، وتفيد المنظمة أنه أخطر على الطفل من مشاركة السرير معه، فقد يزيد ذلك من خطر سقوطه أو اختناقه إذا غفوتِ أنتِ أيضًا.

 

وضع ألعاب ووسائد في سرير الطفل الرضيع
حذرت جميع المنظمات الصحية الأمهات من وضع ألعاب ووسائد وأغطية في سرير الطفل الرضيع وهو نائم، لأنها قد تؤدي إلى اختناقه ووفاته إذا سقطت هذه الألعاب أو الأغطية على وجهه، فهو لا يعرف كيف يستغيث إذا حدث ذلك.

 

الاعتماد على الهز حتى ينام الطفل الرضيع
إذا اعتمدت على هذه الطريقة عند تنويم طفلك الرضيع، سيعتاد على النوم بهذه الطريقة ولا ينام إلا بها بعد ذلك، بالإضافة إلى أن رأس الطفل الرضيع تكون طرية وضعيفة في شهوره الأولى، لذا عند هز الطفل الرضيع تتحرك دماغه ذهابًا وإيابًا بسرعة، ما قد يؤدي لإنفجار الشعيرات الدموية بها وحدوث نزيف في الدماغ أو في شبكية العين. 


زيادة المنبهات حول الطفل الرضيع
تفضل بعض الأمهات وضع الألعاب المتحركة ذات الأصوات الهادئة فوق سرير الطفل لتهدئته وهو نائم، ولكن هذه الأصوات قد تُلهيه وتُبقيه مستيقظًا لمشاهدتها، ما يتسبب في إصابته بالأرق وعدم الراحة خلال النوم، بالإضافة إلى أنها قد تسبب خطورة عليه من حيث الأمان، فربما تسقط عليه وهو نائم.

 

تنويم الرضيع في وقت متأخر من الليل
تعتقد بعض الأمهات أن بقاء الطفل الرضيع مستيقظًا طوال اليوم وحتى وقت متأخر من الليل ودون أخذ غفوات، تجعله ينام بمجرد وضعه في السرير، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، لأن الطفل الرضيع سيكون متعبًا جدًا وعصبيًا، ولا يقدر على النوم رغم حاجته إليه، لذا من الأفضل أن تضعي لطفلكِ روتينًا للنوم.

 

المصدر - سوبر ماما 

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