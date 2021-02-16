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الثلاثاء، 16-02-2021 11:57 ص

أخطاء شائعة خلال الفطور تسبّب زيادة وزنك!

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن يزداد الوزن بسبب أخطاء نرتكبها خلال موعد وجبة الفطور. وهذا ما أشارت إليه دراسة أُجريت في مركز الأبحاث والمراقبة لشروط الحياة الفرنسي، وتبين من خلال النتائج أن من هذه الاخطاء عدم تناول الوجبة الصباحية، وهو ما يفعله الكثير من الأشخاص، مما قد يحرم الجسم من الطاقة التي يحتاج إليها خلال النهار. ولهذا فإنه يقوم برد فعل من خلال تخزين الدهون التي يحتوي عليها.

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ومن تلك الأخطاء أيضاً عدم شرب الماء. وهذا ما أشارت إليه الطبيبة ستيفاني لونغ من مستشفى سان فرانسيسكو بحسب ما نقل عنها موقع Sante Plus Mag الفرنسي. إذ قالت إنه من أجل خسارة الوزن، من الضروري الحرص على ترطيب الجسم في الصباح لإيقاظ وظائفه الحيوية. لكنها نبّهت في المقابل من خطورة تناول الكثير من الماء دفعه واحدة، مشيرةً إلى أن وجود الصوديوم في الماء يمكن أن يسبّب في هذه الحالة خللاً على مستوى الكليتين. ولهذا رأت أن من الأفضل شربه على دفعات.

 

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