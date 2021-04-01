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الخميس، 01-04-2021 02:12 م

أخطاء شائعة عليك تجنّبها من أجل نوم هانئ في أيام الحر

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن تشكّل أيام الحر تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الكثيرين الذين لا يمكنهم النوم بسهولة. وقد يعزز هذا التحدّي ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة، ومنها: 

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- وضع عبوة الماء في الثلاجة:

فهذا يمكن أن يسبب اضطرابات النوم لأنه يدفع إلى الاستيقاظ والذهاب إلى المطبخ بين الحين والآخر من أجل الشرب. ولهذا من الأفضل وضع العبوة إلى جانب السرير.


- الذهاب في وقت مبكر إلى السرير:

ففي هذه الحالة يمكن أيضاً الشعور بالعطش أو ربما بالرغبة في تناول طعام ما. مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على النوم بشكل جيد. ولهذا من الأفضل الاستلقاء في الوقت المناسب لذلك.

- تناول طعام يحتوي على الدسم وعلى نسبة مرتفعة من الدهون:

فهذا يُثقل المعدة ويملأ الجسم بالسموم التي يمكن أن تسبّب عدم الشعور بالارتياح وتؤدي بالتالي إلى الإحساس بالأرق. ومن الخطأ في أيام الحر أيضاً ممارسة التمارين الرياضة قبل مدة قصيرة من موعد الذهاب إلى السرير.

 

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