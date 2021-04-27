أخطاء شائعة نرتكبها عند تناول متمّمات الفيتامين D

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة أًجريت أخيراً ونُشرت نتائجها في دورية Journal of Clinical Endocinology and Metabolism إلى أن 82.2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد عانوا من النقص في الفيتامين D. ومن المعلوم أن هذا الفيتامين يساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام. ولهذا نبّه الخبراء إلى ضرورة تناول متمّماته بعد الشفاء من العدوى.

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لكن يبدو أن الكثيرين منا يرتكبون بعض الأخطاء أثناء ذلك، ومنها عدم تناول الجرعة المناسبة. ففي حال المعاناة من هشاشة العظام، من المهم تناول جرعة 800UI يومياً من أجل الحد من خطر التعرض للكسور.



ومن هذه الأخطاء أيضاً، الاكتفاء بالمتمّمات وعدم العناية بالنظام الغذائي. فمن المفيد في هذه الحالة أيضاً تناول المأكولات التي تحتوي على هذا الفيتامين، ومن أبرزها الأسماك وخصوصاً السردين والماكريل فضلاً عن الأسماك الدهنية مثل السلمون والترويت.



أما الخطوة الأكثر أهميةً التي يجب القيام بها فهي عدم تناول متمّمات الفيتامين D وغيره من الفيتامينات من دون استشارة الطبيب الاختصاصي أو الصيدلاني.

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