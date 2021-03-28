أخطاء شائعة نرتكبها عند تنظيف الأذنين.. تجنبها

الوكيل الاخباري - يعتبر تنظيف الأذنين جزءاً لا يتجزأ من روتين العناية بالنظافة الشخصية. لكن يبدو أننا جميعاً نرتكب بعض الأخطاء التي يمكن أن تُلحق الضرر بصحتهما.

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- استخدام عود تنظيف الأذنين:

فهذه الطريقة شائعة عالمياً لكنها ليست صحية مئة في المئة. والسبب أن إدخال هذه الأعواد في الأذن يعمل على دفع الشمع الى عمقها، مما قد يلحق الضرر بها وتحديداً بالطبلة. ولهذا من الأفضل تبليل محرمة ورقية بالقليل من الماء وتمريرها على حواف فتحة الأذن من أجل إزالة الشمع الظاهر فقط.



- تنظيف الأذنين أثناء الاستحمام:

ويعتبر هذا من الأخطاء التي يتم ارتكابها غالباً بحيث يؤدي إلى بقاء الماء في قناة الأذن وإلى التهاب الأذن الخارجية. ولهذا يجب التوقف عن اتباع هذه العادة.



- القيام بتنظيف الأذنين يومياً:

وهذا خطأ، لأن هذا يمكن أن يسبب الإكزيما المزمنة أو الالتهابات الجلدية فيهما. إذاً من الأفضل فعل هذا مرتين أسبوعياً فقط.

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