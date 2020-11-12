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الخميس، 12-11-2020 02:05 م

أخطاء صباحية شائعة يمكن أن تدمر يومك

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الوكيل الاخباري - يؤدي اتباع روتين صباحي رائع وصحي إلى تعزيز الصحة والطاقة وتقليل مستويات التوتر ويجعلك أكثر سعادة، وعلى العكس من ذلك، فإن بدء اليوم بعادات وطرق خاطئة يمكن أن يفسد ويدمر يومك بالكامل.

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هناك العديد من الممارسات والأخطاء الصباحية التي يمارسها الكثيرون دون العلم بخطر هذه العادات على صحة الجسم.

 

* تشمل بعض الأخطاء الصباحية التي يمكن أن تدمر يومك وتفسده ما يلي:

- بدء اليوم بكوب من الشاي أو القهوة:

لدى الكثير منا عادة بدء اليوم بفنجان من الشاي أو القهوة، وهذا بدوره يخل بالتوازن الحمضي القلوي، إذ يسبب شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة الجفاف والحموضة والقيء والغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي.


- عدم تناول وجبة الافطار:
هذه العادة الخاطئة من أكثر العادات شيوعا عند الكثير من الأشخاص، وهي مرتبطة بخطر الإصابة بالسمنة والسكري وضعف المناعة، وتؤدي إلى اتخاذ خيارات غذائية خاطئة خلال اليوم وخلل بالنظام الغذائي.


- الضغط على زر الغفوة والتأخر في النهوض:

يمكن أن يؤدي تأخير النهوض من السرير عن طريق الضغط على زر الغفوة كل صباح إلى منحك الشعور بالقلق والإرهاق طوال اليوم حيث يمكن أن يفسد ذلك الساعة البيولوجية بداخلك، في حين أن الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم سيساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، والذي بدوره يعزز الصحة والحالة النفسية أيضا.


- النهوض بشكل مفاجئ وعدم التمدد:
النهوض بشكل مفاجئ وبسرعة من السرير أمر خاطئ جدا إذ يجعلك تشعر بالدوخة وعدم التوازن، بدلا من ذلك، عليك الجلوس ببطء وقضاء بضع دقائق في صمت مع أخذ نفس عميق، تحرك برفق بعد الاستيقاظ وقم ببعض تمارين الإطالة الخفيفة لتمديد تلك العضلات المشدودة، لتحصل على المزيد من الطاقة والحيوية.

 

سبوتنيك

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