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الثلاثاء، 27-09-2022 11:20 ص

أخطاء في التغذية لا نلاحظها.. طبيب روسي يوضح

خرافات شائعة حول التغذية الصحية


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن أجدادنا كانوا يأكلون كمية كبيرة من الخبز في اليوم. ولكن هذا لا يعني أن علينا أن نقلدهم في ذلك.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن أجدادنا كانوا يأكلون ما يقارب من 2 كلغم من الخبز في اليوم. وعمليا كان هذا الشيء الوحيد الذي يأكلونه، لأن الخبز كان المادة الأساسية في نظامهم الغذائي. وكان ذلك الخبز يحتوي على أعشاب وبقايا سنابل القمح وحتى لحاء الأشجار.

 

ويشير مياسنيكوف إلى قطعة من الخبز الحالي مخبوزة مع بذور عباد الشمس، تعرض على رفوف المتاجر وتباع على أنها من سلع التغذية الصحية. ولكن وفقا له، هذا الخبر مصنوع من دقيق أبيض درجة أولى، أي أنه غير مفيد للجسم.


ويضيف، البذور هنا للدعاية والتباهي بفائدة هذا الخبز. ولكن تناوله  يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الذي يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وغير ذلك، كما تسببه الكعكة البيضاء العادية.

 

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الخطأ الآخر الشائع أيضا هو تناول اللحوم المعالجة مثل النقانق والصوصج، التي دعا سابقا إلى حظر الإعلانات التجارية عنها. ولكن هذا لا يشمل تلك التي تصنعها العائلة لنفسها في المنزل.


ويضيف، نحن لا نلاحظ أيضا كمية المشروبات الغازية المحتوية على نسبة عالية من السكر التي نشربها في اليوم.


ويقول، "هل تعلمون أن هذه المشروبات تسبب إصابة الأطفال بالسرطان وهشاشة العظام والسمنة والسكري. إنها مشروبات سيئة وخطرة، لذلك يمنع بيعها بالقرب من المدارس في جميع أنحاء العالم".


ويقترح مياسنيكوف عمل مشروب صحي ومفيد من وضع شرائح الليمون والتفاح والخيار مع أوراق النعناع في الماء مدة 15-20 دقيقة ومن ثم الاستمتاع بشرب هذا الماء المعطر.

 

روسيا اليوم 

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