أخطاء في طهو البيض تقتل فوائده الغذائية.. لا ترتكبها

الوكيل الإخباري - يحضر البيض بشكل لافت في وجبات الفطور، بمختلف مطابخ العالم، لكن هذه الطعام الغني بالبروتين، يحتاج إلى طريقة طهي صحية، حتى يعود بالنفع على جسم الإنسان.

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ويوصي خبراء الصحة بمراعاة جملة من الشروط عند طبخ البيض، حتى يظل محافظا على مزاياه الغذائية، ومن بينها ان يحتوي على قدر عال من البروتينات سواء في البياض أو الصفار.



كما انه مصدر مهم من مصادر الدهون المفيدة للجسم مثل الدهون غير المشبعة.



لكن هذه المنافع قد لا تتحقق، في حال جرى تحضير البيض بطرق سيئة مثل القلي، أو إضافة الصلصات، لأن هذه الطريقة تجعله مشبعا بدهون غير صحية، ويصبح ضمن وجبة عالية السعرات الحرارية.



ووفقا للأبحاث فان إضافة ملعقة واحدة من الزبدة إلى المقلاة من أجل تحضير البيض، يضيف إليك 100 سعرة حرارية.



كما يجب تناول البيض نيئاً لأجل الاستفادة أكثر من بروتيناته، من الممكن أن يؤدي للإصابة بعدوى بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، لأن البيض يحتاج إلى الطهو بحرارة لا تقل عن 71 مئوية، لأجل إبعاد عناصر ضارة. ( سكاي نيوز )