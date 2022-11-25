الجمعة 25-11-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين التشيكيين

إصابتان بحادث تصادم في مأدبا

بالتزامن مع تساقط الأمطار.. التعامل مع 1323 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

حماية المستهلك: شكاوى عن تخفيضات وهمية خلال الجمعة البيضاء

الأرصاد تكشف موعد توقف هطول الأمطار في المملكة

هام من التربية حول رواتب موظفي الفئة الثالثة الجديد

الدولار يتجه لتكبد خسارة أسبوعية

غذاء خارق يحارب السرطان والسكري والزهايمر

هام من الدفاع المدني حول أسطوانات الغاز

الضمان يوضح حول الجمع بين الراتب التقاعدي والأجر من العمل الجديد

الجمعة، 25-11-2022 07:08 م

أخطاء في طهو البيض تقتل فوائده الغذائية.. لا ترتكبها

2018_4_2_23_23_55_544


الوكيل الإخباري - يحضر البيض بشكل لافت في وجبات الفطور، بمختلف مطابخ العالم، لكن هذه الطعام الغني بالبروتين، يحتاج إلى طريقة طهي صحية، حتى يعود بالنفع على جسم الإنسان.

اضافة اعلان


ويوصي خبراء الصحة بمراعاة جملة من الشروط عند طبخ البيض، حتى يظل محافظا على مزاياه الغذائية، ومن بينها ان يحتوي على قدر عال من البروتينات سواء في البياض أو الصفار.


كما انه مصدر مهم من مصادر الدهون المفيدة للجسم مثل الدهون غير المشبعة.


لكن هذه المنافع قد لا تتحقق، في حال جرى تحضير البيض بطرق سيئة مثل القلي، أو إضافة الصلصات، لأن هذه الطريقة تجعله مشبعا بدهون غير صحية، ويصبح ضمن وجبة عالية السعرات الحرارية.


ووفقا للأبحاث فان إضافة ملعقة واحدة من الزبدة إلى المقلاة من أجل تحضير البيض، يضيف إليك 100 سعرة حرارية.


كما يجب تناول البيض نيئاً لأجل الاستفادة أكثر من بروتيناته، من الممكن أن يؤدي للإصابة بعدوى بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، لأن البيض يحتاج إلى الطهو بحرارة لا تقل عن 71 مئوية، لأجل إبعاد عناصر ضارة. ( سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26466_867fa636a7d-0f84-4095-81d7-982ad880134d

غذاء خارق يحارب السرطان والسكري والزهايمر

testare-glicemie_4

اكتشاف ثوري قد يغيّر حياة مرضى السكري

2022112322359182UR

دراسة تكشف عن أطعمة تبطئ تدهور الذاكرة

العلاقة-بين-البواسير-والجنس-1

5 عادات يومية شائعة قد تسبب البواسير

small-boy-sick-with-flu

متلازمة "راي" تشكل خطراً على الأطفال ... أعراض الاصابة وطريقة الوقاية

على-ماذا-يدل-لون-شمع-الأذن-الغامق

احذر اعواد القطن .. ما هي فوائد شمع الأذن والطرق الصحيحة لتنظيفه؟

أخبار متعلقة
398174Image1

3 أسباب وراء زيادة الوزن في الشتاء

20221120145728511DO

دراسة تكشف فائدة العسل على صحة القلب

A_9875cimage_story

لحرق السعرات الحرارية.. ما هي الطريقة الصحيحة للمشي ؟

iStock-806137154-2

عادة خاطئة قد ترتكبها عند شرب القهوة تسبب مشكلات صحية

tbl_articles_article_31711_2020d29d02c-ef39-41f7-b9d8-f4c004d3ec96

مكان الألم في جسمك يخبرك عن نوع الطعام أو الشراب الذي تناولته

635bd81a4c59b752ba503090

ما تأثير حفنة من اللوز يومياً على صحة جسمك؟