الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 11:03 ص

أخطر ثلاثة أطعمة على الأمعاء

Mighty-Quinn-3


الوكيل الاخباري - قال الطبيب الألماني توماس فريلنغ إنه من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية، يجب على المرء الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة.

اضافة اعلان


قام الطبيب بتضمين السكر في قائمة الأطعمة الخطرة. وأوضح المتخصص أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة حلوة. بالإضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق، حسب موقع "فوكوس".


وأوضح فريلنغ أن "هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، هكذا، من حيث المبدأ، يجب ألا تأكل أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع".


بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الدهون "السيئة"، فهي توجد، على سبيل المثال، في المايونيز والسمن النباتي.


في الوقت نفسه، قام الطبيب بتجميع قائمة الأطعمة الصحية. احتلت الفاصوليا والخضروات المرتبة الأولى فيها - فهي تحتوي على مواد الصابورة مثل الألياف.

 

ثم هناك الموز الغني بالإينولين، والأسماك وهي مصدر للأحماض الدهنية غير المشبعة، والفواكه المهروسة التي تحتوي على البكتين، وكذلك البطاطس المخبوزة والخبز الرمادي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
166274916-e1509505630443

هل أنت مدمن على العمل؟.. 5 آثار جانبية تزلزل حياتك

nuts-royalty-free-image-478718079-1538675210

خبير يوضح أضرار المكسرات والطريقة الأفضل لتناولها

indian-spices

5 أنواع بهارات تقي من السرطان

orange-pome2_HkYAHS-b7

الكشف عن الطعام الأفضل لصحة الكلى.. منها أطعمة يتناولها الجميع

1471318

تقرير يعدد خطوات لخفض مستوى الكوليسترول في الدم

hot.feet_.Foot_.Com_

أمراض يحتمل أن تصاب بها إذا كنت تعاني من حرارة مستمرة بالقدمين

أخبار متعلقة
طرق-علاج-تساقط-الشعر

4 أطعمة تجنبها لإيقاف تساقط شعرك .. منها السكر

LAILA

عادات يومية يمكن أن تضر بصحة الكلى .. منها العقاقير

فواكه مجففة

بعض أنواع الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب