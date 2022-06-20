أداة الشعر تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان

الوكيل الإخباري - سوق منتجات العناية بالشعر مليء بالمنتجات الكيميائية التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تحتوي هذه المنتجات على مواد كيميائية يتم إطلاقها كغاز عند تعرضها للحرارة. ويحذر الخبراء من أن بعض هذه الغازات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.



ووفقًا لخبراء الصحة، غالبًا ما يتم التغاضي عن بعض مخاطر استخدام الحديد المسطح، على الرغم من إشارة السلطات الصحية إلى مخاطر الإصابة بالسرطان. ولاحظت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سابقًا أن التعرض للفورمالديهايد لفترات أطول وبتركيزات أعلى يزيد من المخاطر الصحية.



وتم تصنيف المادة الكيميائية، الموجودة في عدد كبير من أدوات فرد الشعر، على أنها مادة مسرطنة بعد أن ظهر أن التعرض لها تسبب في سرطان الخلايا الحرشفية للأنف لدى الفئران. ولدى البشر، أدى التعرض للمادة المسرطنة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البلعوم الأنفي، حتى عند المستويات المنخفضة.



ووفقًا لموقع جامعة بنسلفانيا على الإنترنت "أحد الآثار الجانبية الأكثر رعبًا لمنتجات فرد الشعر هو فرصة تساقط الشعر الشديدة، و يحدث هذا الكابوس عندما يكسر الحديد المسطح الشعر من الجذور".



ولسوء الحظ، مع كل المخاطر التي تأتي من فرد شعرك، فإن المكواة المفلطحة تكون أسوأ بكثير من غيرها. و تحتوي بعض المكاوي المسطحة في السوق على مستويات عالية من مادة كيميائية تعرف باسم الفورمالديهايد (يشار إليها أيضًا باسم ميثيلين جلايكول).



وأشار الخبراء إلى أن الخطر يكون أكثر وضوحا عندما يتم تسخين الحديد المسطح بالكامل ، حيث يحدث هذا عندما يتم إطلاق الفورمالديهايد كغاز، مما يتسبب في تهيج العينين والأنف والحنجرة. وتضيف جامعة بنسلفانيا "بعبارات أكثر شدة، ارتبط التعرض طويل الأمد للفورمالديهايد بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان".



وعلى الرغم من أنه لا ينبغي تجاهل الآثار الجانبية الضارة المحتملة لهذه العادات، إلا أن الدكتورة شارلوت وودوارد أشارت إلى الدلائل الأخرى على اعتلال الصحة التي يمكن أن يكشفها الشعر. وأوضحت الخبيرة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية عادة ما يتعاملون مع التغيرات في مظهر شعرهم وكذلك تساقط الشعر.



وأضافت الدكتورة وودوارد "بالإضافة إلى تساقط الشعر، فإن العديد من مشاكل الغدة الدرقية تعرضك لخطر الإصابة بالثعلبة البقعية، وهي متلازمة تساقط الشعر بالمناعة الذاتية. و هذا النوع من تساقط الشعر ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور بقع دائرية من تساقط الشعر بشكل غير متوقع".



ويمكن أن يمنع علاج الحالة بشكل مناسب ظهور تساقط الشعر، لذلك لا ينبغي تجاهل أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية. وتشمل أكثر العلامات التحذيرية الصارخة الاكتئاب والتعب المستمر.



وفي بعض الأحيان، يمكن أن تصبح الحواف الخارجية للحاجب أرق. وإلى جانب قصور الغدة الدرقية، فإن الاختلالات الهرمونية الأخرى المتورطة في تغيرات الشعر هي متلازمة كوشينغ. ويتميز الاضطراب، وهو غير شائع نسبيًا، بوجود الكثير من الكورتيزول - هرمون التوتر في الجسم. ومن الشائع أن يستجيب الشعر للتقلبات الهرمونية المفاجئة، ولكن تميل الهرمونات الجنسية إلى التأثير بشكل أكبر على نمو الشعر.

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