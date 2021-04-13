أدوات نستخدمها يومياً أكثر تلوثاً من غيرها.. عدد الجراثيم مخيف

الوكيل الاخباري - ما زالت عدوى فيروس كورونا المستجد تهدد العالم وتشيع الخوف في أوساط الملايين. ويبدو أنه من الضروري في هذه الحالة الحرص على تعقيم بعض الأدوات التي يتم استخدامها بشكل متكرر. وهو ما أشار إليه تقرير لموقع Santé Magazine حيث نقل عن باحثين أميركيين أن شاشات هواتفنا المحمولة أكثر اتساخاً من كرسي المرحاض.

اضافة اعلان



وتابع التقرير أن لوحة مفاتيح الكمبيوتر هي من الأشياء التي تحتاج إلى التعقيم والتي تجمع الكثير من الجراثيم. وذكر أنها يمكن أن تحتوي على 3295 نوعاً من البكتيريا الضارة في السنتمتر المكعب الواحد.



ولهذا نصح موقع Helping بتنظيفها باستمرار بواسطة المحارم الورقية التي تحتوي على مواد منظفة. ونبه إلى ضرورة عدم السماح لأشخاص كثيرين باستخدامها.



كما أشار تقرير لموقع Grazia إلى أن الأقلام تعتبر من الادوات التي يمكن أن تشكل بيئة لنمو الجراثيم. ولفت إلى أنه من الخطأ وضعها في الفم أو إعارتها لأشخاص آخرين.



كذلك شدد على أهمية تعقيم فأرة الكمبيوتر. ونقل في هذا الصدد نتائج دراسة أجريت في جامعة أريزونا وأظهرت أنها تحتوي على 1676 نوعاً من الميكروبات في السنتمتر المربع الواحد أي أكثر بـ30 مرة من كرسي المرحاض.

لها