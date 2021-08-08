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الأحد، 08-08-2021 02:06 م

أساطير فقدان الوزن.. 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها

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الوكيل الاخباري - العالم مليء بالأساطير، إلا أن الأساطير المتعلقة بالصحة والتي تزايدت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر ضررا.

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ومع بحث العديد من المبتدئين في مجال اللياقة البدنية عن الشهرة، بات بالإمكان أن يصادف المرء كل يوم حقيقة مغايرة عن نفس الشيء.

 

لكن من المهم التحقق من المعلومات المتعلقة بالصحة وكسر الأساطير التي تتلاعب بأهداف لياقتك، وفي هذا الصدد تتحدث مدربة اللياقة البدنية الشهيرة ياسمين كاراتشيوالا عن العديد من هذه الأساطير لموقع ndtv.


* أساطير فقدان الوزن: أهم 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها:
1. كلما زاد تعرقك زادت الدهون التي تفقدها:
إنه اعتقاد خاطئ ولا علاقة له بفقدان الوزن. في الواقع، التعرق هو وسيلة الجسم لتقليل حرارة الجسم والحفاظ على درجة الحرارة الداخلية.


2. ستتحول عضلاتنا إلى دهون إذا توقفنا عن ممارسة الرياضة:
ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة. وبحسب ياسمين، مثلما أن الطباشير لا يمكن أن يتحول إلى جبن، فإن عضلاتك لا يمكن أن تتحول إلى دهون.


3. رياضة بيلاتس للسيدات فقط:
بالطبع لا. ابتكر بيلاتس رجل يدعى جوزيف بيلاتس في عشرينيات القرن الماضي. كان هدفه استخدام هذا النوع من اللياقة البدنية للجنود العائدين من الحرب لعلاج آلامهم واستعادة قوة العضلات.

 

4. يمكن أن يعوض التمرين اتباع نظام غذائي سيء:
لا شيء يمكن أن يعوض النظام الغذائي غير الصحي. يجب أن يسير الطعام المغذي وممارسة التمارين الرياضية جنبا إلى جنب.


5. نظام المخفوقات الغذائي (السيكولوجي) هو الأفضل لخسارة الوزن:
لا. إذا كنت تنغمس في المشروبات المخفوقة التي تستخدم الكثير من السكريات والبروتينات منخفضة الجودة، فلن يساعدك ذلك في الوصول إلى أهدافك.


6. لا ألم لا ربح (No pain, no gain):
هذه ليست الطريقة الصحيحة لممارسة الرياضة دائما. من المتوقع حدوث القليل من الانزعاج والألم عند العودة من جديد إلى ممارسة الرياضة. ولكن إذا استمر الألم أو نما أو أصبح لا يطاق، فنحن بحاجة إلى مراجعة الطبيب.


7. الجري على جهاز المشي هو نفسه الجري في الهواء الطلق:
كلاهما يساعدك في الوصول إلى أهدافك الصحية. لكن الجري في العراء يمكن أن يشرك المزيد من العضلات ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.

 

سبوتنيك

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