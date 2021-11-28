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الأحد، 28-11-2021 03:59 م

أسباب آلام أسفل البطن

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الوكيل الإخباري - يتسبب ألم أسفل البطن، أو ألم الحوض، في انزعاج شديد، وهو عادة يحدث نتيجة مشكلة صحية ما في الأعضاء الموجودة بهذه المنطقة من الجسم، مثل المثانة والأعضاء التناسلية. وتوجد العديد من الأسباب لآلام أسفل البطن،

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1- ابتلاع الهواء وتناول الدهون

يمكن أن يساهم ابتلاع الهواء الزائد وتناول الأطعمة الغنية بالدهون التي تؤخر إفراغ المعدة، كما الإجهاد، في انتفاخ البطن وآلام أسفل البطن. وتشمل الحالات المرضية في المعدة التي تسبب آلام أسفل البطن: الإمساك، عدم تحمل مكونات معينة في الأطعمة، مثل اللاكتوز أو الجلوتين، التهاب المعدة والأمعاء، التهاب القولون، مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)، الانسداد المعوي، العلوص؛ وهو تباطؤ في وظيفة الأمعاء الدقيقة والغليظة الطبيعية، خزل المعدة؛ والذي عادة ما يكون من مضاعفات مرض السكري، مرض كرون، التهاب الرتج ومتلازمة القولون العصبي.

2- الإصابة بأمراض أو أعراض الجهاز التناسلي

 

وتشمل ما يلي:
- الحمل الطبيعي والحمل خارج الرحم.
- بطانة الرحم.

- سرطان المبيض.
- كيسات المبيض.


- الإصابة بمرض التهاب الحوض (PID).



3- بعض الحالات الطبية الأخرى، مثل: التهاب الزائدة الدودية، الفتق، التهاب المثانة، التليف الكبدي، الإصابة بالسرطانات داخل البطن، ووجود حساسية من بعض الأدوية.

 

المصدر - سيدتي 

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