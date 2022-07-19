الوكيل الإخباري - أسباب اجهاض الحمل، لا شك أن تجربة الاجهاض تجربة مريرة، ولها تأثيرات نفسية عميقة على الأم، وهي أيضاً مرهقة جداً لها، تُرى ما هي الأمور التي تقتل فرحة الأم بمجرد معرفتها بخبر الحمل، وما هي أسباب اجهاض الحمل في الأسبوع الأول؟

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أسباب اجهاض الحمل في الأسبوع الأول تعود إلى :



- وجود خلل في الكروموسومات ( ضعف التكوين).

- عوامل وراثية.

- وجود خلل في الهرمونات.

- التقدم في العمر ( الحمل بعد 35).

- إصابة الأم ببعض الأمراض مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض الكلى، ومرض الزهري، والسيلان، ونقص المناعة، وأمراض الغدة الدرقية.

- إضطرابات تخثر الدم وهي حالات نادرة.

- التدخين قد يؤدي إلى الاجهاض في الأسبوع الأول من الحمل.

-تناول الأم للأدوية دون استشارة الطبيب وقد لا تكون الأم على علم بالحمل في بعض الحالات عند تناولها.

-الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى اجهاض الحمل في الأسبوع الأول.

- تناول الأم لبعض الأعشاب بكمية كبيرة مثل القرفة.

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