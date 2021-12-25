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السبت، 25-12-2021 03:55 م

أسباب اضطراب نتف الشعر والطرق العلاجية

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الوكيل الإخباري - اضطراب نتف الشعر هو أحد الاضطرابات النفسية، التي تصيب بعض الأشخاص؛ خصوصاً في فترة الشباب؛ حيث يشعر المصاب بعدم القدرة على مقاومة الرغبة في نتف شعره، وقد ينزع الشعر من رأسه أو من أماكن أخرى في الجسم، مثل: الحاجبين أو الرموش.. ويعدُّ اضطراب نتف الشعر أكثر شيوعاً بين المراهقين والشباب؛ حيث يشعر المصابون بهذا الاضطراب بتوتر متزايد، يقل تدريجياً ويشعرون بالراحة بعد اقتلاع الشعر.. في السطور التالية، نستعرض معاً أسباب اضطراب نتف الشعر بحسب ما ذكر موقع NHS.

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ليس من الواضح تماماً، ما الذي يسبب الإصابة باضطراب نتف الشعر؛ فقد يمكن أن يكون ذلك نتيجة لأحد الأسباب التالية:

 

- طريقتك في التعامل مع التوتر أو القلق.
- اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ على غرار اضطراب الوسواس القهري (OCD).
- تغيرات في مستويات الهرمونات خلال فترة البلوغ.
- بالنسبة لبعض الفئات، يمكن أن يكون نتف الشعر نوعاً من الإدمان؛ فكلما شدوا شعرهم، كلما أرادوا الاستمرار في فعل ذلك.

 

طرق علاج اضطراب نتف الشعر

 

عادة ما يشمل العلاج ما يلي:
- الاحتفاظ بمذكرات عن نتف شعرك.
- العمل على العوامل المسببة لنتف شعرك وتعلم كيفية تجنّبها.
- استبدال عمل آخر بشدّ الشعر، مثل عصر كرة الضغط.
- مطالبة المقربين من المريض بتقديم الدعم العاطفي والتشجيع.

 

المصدر - سيدتي

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