أسباب البواسير لدى الرضع.. الأعراض وطرق العلاج

الوكيل الإخباري-يصاب الأطفال الرضع بالبواسير، نتيجة المعاناة من الإمساك في أغلب الأحيان، وهي مرض غير شائع حدوثه لدى الأطفال مقارنًة بالكبار، ورغم ذلك، يصاب حديثي الولادة بالبواسير، ولكن، لحسن الحظ يمكن علاجها من خلال علاج الإمساك.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب البواسير عند الأطفال حديثي الولادة وأعراضها وطرق علاجها، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



البواسير عبارة عن أوردة منتفخة في المستقيم والشرج، قد تبقى داخل فتحة الشرج أو يتم دفعها خارجها، وتعد الإصابة بها شائعة عند البالغين، لكن في بعض الأحيان تتطور عند الرضع والأطفال الصغار.



أعراض البواسير عند الأطفال حديثي الولادة

تشير بعض العلامات إلى إصابة الرضيع أو الطفل الصغير بالبواسير، وتشمل ما يلي:



- نزيف المستقيم مع حركات الأمعاء، في أثناء التبرز أو أثناء المسح وتغيير الحفاضات.



- نتوءات صغيرة حمراء أو مزرقة بالقرب من حافة الشرج.



- قد يصف الأطفال الصغار أيضًا الشعور بالحكة أو التهيج حول فتحة الشرج، وتسبب البواسير أحيانًا ألمًا في المستقيم.



أسباب البواسير عند الأطفال حديثي الولادة

- الإمساك

يعد الإمساك الأكثر شيوعًا للبواسير عند الأطفال، إذا كان الطفل يجهد من أجل التبرز، فقد يمارس ضغطًا شديدًا على الأوردة بالقرب من المستقيم، يمكن أن يصاب الأطفال الصغار الذين يجلسون لفترة طويلة على المرحاض ويحاولون التبرز أيضًا بالبواسير، قد يصاب الأطفال بالإمساك بمجرد البدء في تناول الأطعمة الصلبة بعد الاعتماد كليًا على حليب الثدي.



- الجفاف

يمكن أن يكون الإمساك أيضًا نتيجة للجفاف عدم الحصول على سوائل كافية، قد يكون الإمساك عند الأطفال الصغار بسبب عدم كفاية تناول الألياف والسوائل أو بسبب عدم التبرز والتدريب على استخدام الحمام.



- فشل الكبد المزمن

سبب آخر للبواسير عند الأطفال هو فشل الكبد المزمن، عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإن الأوردة التي تحمل الدم إلى الكبد قد تعيد توجيه الدم إلى أوردة أخرى، يزيد تدفق الدم الزائد من الضغط في الأوردة القريبة من المستقيم، مما يؤدي إلى حدوث البواسير.



تشخيص البواسير عند الأطفال حديثي الولادة

يلاحظ الآباء علامات البواسير عند الأطفال أولا، ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية عادة تشخيص البواسير الخارجية من خلال الفحص البدني، والطرق التالية:



- الفحص الشرجي للمستقيم

قد يحتاج مزود طفلك إلى إجراء فحص المستقيم الرقمي "DRE"، إذا اشتبه في وجود بواسير داخلية، يُدخل مزود طفلك إصبعًا مغطى بقفاز ومشحم في فتحة الشرج للتحقق من البواسير أو أي تشوهات أخرى.



- منظار القولون

قد يحتاج الطفل إلى تنظير القولون إذا كان يعاني من نزيف في المستقيم دون سبب واضح، مثل البواسير أثناء تنظير القولون، يتلقى طفلك تخديرًا عامًا، يقوم مزودهم بإدخال منظار داخلي أنبوب رفيع ومرن مزود بكاميرا فيديو في أحد طرفيه في المستقيم، يفحصون المستقيم والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة.



علاج البواسير عند الأطفال حديثي الولادة

- تبرز الطفل

قللي من الوقت الذي يقضيه طفلك في المرحاض بعد التبرز، يمكن أن يقلل هذا التعديل من الإجهاد أو الضغط غير المقصود على فتحة الشرج.



- التغييرات الغذائية

ضعي المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في نظام طفلك الغذائي، يمكن أن تساعد مهروس الفاكهة والخضروات وعصائر الفاكهة الطبيعية وأطعمة الأطفال المحتوية على القمح أو الشعير في تخفيف الإمساك وتليين البراز.



- الحقن الشرجية أو المسهلات

قد يوصي مزودك بالملينات دواء لتخفيف الإمساك أو الحقن الشرجية حقن السوائل في المستقيم لتخفيف البراز، هذه العلاجات أكثر شيوعًا للأطفال الصغار منها للرضع، لا تعط الطفل حقنة شرجية أو ملينًا بدون موافقة الطبيب.



- مراهم الجلد

يمكن لمراهم الجلد التي لا تستلزم وصفة طبية أن تقلص البواسير وتخفف الأعراض.



متى يستدعي البواسير عند حديثي الولادة استشارة الطبيب؟

- المعاناة من الحمى.

- المعاناة من نزيف في الشرج.



الكونسلتو الطبي

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