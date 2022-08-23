أسباب التعرّق الليلي

الوكيل الإخباري - يعتبر التعرق أثناء النوم إحدى الأدوات التي يستخدمها الجسم لخفض حرارته، وقد يسبب بعض المضايقات الليلية مثل الأرق، لكن هل فكرتم مسبقاً في أسبابه؟ في بعض الأحيان من الممكن أن تلعب درجة حرارة الغرفة أو البطانيات المستخدمة دوراً في التعرق الليلي، لكن في أحيان أخرى قد يكون دلالة على بعض المشاكل الطبية.



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1 – بيئة النوم

تعتبر البيئة المحيطة بك من أكثر أسباب التعرق الليلي شيوعاً، فقد تصاب بالتعرق بسبب الفراش الدافئ أو ملابس النوم السميكة، ووفقاً للأطباء، إذا كنت تتعرق بشكل مفرط في الليل لهذه الأسباب، فإن ذلك لا يعتبر في الواقع تعرقاً ليلياً حقيقياً.



2 – مشاكل طبية

في بعض الحالات، يحدث التعرق الليلي نتيجة حالة طبية أو مرض.

3- اضطراب التعرق

في حين أنه مرض نادر للغاية، لكن من المحتمل أن يكون سبب التعرق الليلي هو الإصابة بمرض فرط التعرق- وهي حالة ينتج فيها جسمك إفرازاً مفرطاً للعرق لأسباب غير معروفة.

4 – بعض الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على أجزاء الدماغ التي تتحكم في درجة حرارة الجسم أو الغدد العرقية وهذا يعني أن هذه الأدوية يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

5 – التوتر والإجهاد

إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر، فربما قد تعاني أيضاً من التعرق الليلي، فالتوتر ينشط دماغك وجسدك حتى في أثناء النوم مما قد يؤدي إلى التعرق.

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