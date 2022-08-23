الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

القبض على تاجر مخدرات أعدَّ عبوة متفجرة بدائية لمقاومة رجال الامن العام

الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس محافظة اربد يقر موزاته لعام 2023

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات

الجازي : 28 مخرجأً رقابيَّاً رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكلية العسكرية الملكية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بلدية إربد تباشر بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى

في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

المياه : أولويتنا إنجاح جهود خفض الفاقد المائي

الثلاثاء، 23-08-2022 03:58 م

أسباب التعرّق الليلي

tbl_articles_article_19614_420231d9588-62e1-40a9-b712-a3cf01347ddd


الوكيل الإخباري - يعتبر التعرق أثناء النوم إحدى الأدوات التي يستخدمها الجسم لخفض حرارته، وقد يسبب بعض المضايقات الليلية مثل الأرق، لكن هل فكرتم مسبقاً في أسبابه؟ في بعض الأحيان من الممكن أن تلعب درجة حرارة الغرفة أو البطانيات المستخدمة دوراً في التعرق الليلي، لكن في أحيان أخرى قد يكون دلالة على بعض المشاكل الطبية. 

اضافة اعلان

 

1 – بيئة النوم 
تعتبر البيئة المحيطة بك من أكثر أسباب التعرق الليلي شيوعاً، فقد تصاب بالتعرق بسبب الفراش الدافئ أو ملابس النوم السميكة، ووفقاً للأطباء، إذا كنت تتعرق بشكل مفرط في الليل لهذه الأسباب، فإن ذلك لا يعتبر في الواقع تعرقاً ليلياً حقيقياً. 

2 – مشاكل طبية 
في بعض الحالات، يحدث التعرق الليلي نتيجة حالة طبية أو مرض.

 

3- اضطراب التعرق
في حين أنه مرض نادر للغاية، لكن من المحتمل أن يكون سبب التعرق الليلي هو الإصابة بمرض فرط التعرق- وهي حالة ينتج فيها جسمك إفرازاً مفرطاً للعرق لأسباب غير معروفة.

 

4 – بعض الأدوية 
بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على أجزاء الدماغ التي تتحكم في درجة حرارة الجسم أو الغدد العرقية وهذا يعني أن هذه الأدوية يمكن أن تسبب التعرق الليلي.

 

5 – التوتر والإجهاد 
إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر، فربما قد تعاني أيضاً من التعرق الليلي، فالتوتر ينشط دماغك وجسدك حتى في أثناء النوم مما قد يؤدي إلى التعرق. 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احمي نفسك من الدوخة اثناء الرجيم بشرب الماء بكثرة

ما هي أسباب الدوخة أثناء الرجيم

ExtImage-4486437-234337216

لمن يعاني من الأرق..اتبع هذه الخطوات!

19_2019-637043225680476334-47

الإفطار في المنزل يدعم الصحة النفسية للطفل

health-011119-4

ما فوائد التنفس العميق؟

2020_10_19_21_47_46_75

أعراض إصابة سرة المولود بالعدوى

الاجهزة الحديثة تتسبب بالاصابة بالتوتر والاكتئاب

عادات سيئة يجب تجنبها للتخلص من التوتر والاكتئاب

أخبار متعلقة
artists1[1]1_full

نشاط التلوين يحسّن الصحة النفسية

148835

أعراض تدل على قلة الحركة لديك وأنك أكثر عرضة للأمراض

1480329289_hair_lost

وسيلة جديدة لقياس التوتر.. تتعلق بالشَعر

LjOYN6w7HgvdxgnpYTzCE1528qU6ONXD3tsVNnpq

هذه الأعشاب قد تساعدك على التحكم في معدل ضغط الدم!

most-important-4-results-identify-blood-type-without-analysis

اعرف فصيلة دمك للسيطرة على التوتر