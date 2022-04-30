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السبت، 30-04-2022 02:30 م

أسباب التلبك المعوي في رمضان

رئيسية ماهي اسباب التلبك المعوي في رمضان وكيف يمكن الوقاية منه


الوكيل الإخباري - ماهي أسباب التلبك المعوي وكيف يمكن الوقاية منه، بداية من المهم معرفة أن التلبك المعوي من مضاعفات أمراض الجهاز الهضمي، وهي عسر الهضم والتهاب وقرحة المعدة، وحدوث التلبك المعوي في حالة عسر الهضم من الحالات الصحية الشائعة في رمضان.

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وعن أسبابها وأعراضها كما وردت في موقع "ويب طب" نتعرف على التالي:

 

1- عدم تهيئة المعدة للطعام في وجبة الإفطار من أسباب التلبك المعوي، والأفضل أن يتم تناول التمر والماء والحساء، ثم التوقف لوقت كافي والعودة لتناول الوجبة الرئيسية.
2- تناول الطعام سريعاً وعدم مضغه جيداً من أسباب التلبك المعوي، والتوقف عن هذه العادة أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي.
3- الإفراط في شرب السوائل وخاصة العصائر أثناء تناول الطعام من مسببات التلبك المعوي، وينصح بشرب كميات محددة من الماء.
4- كثرة أنواع الأغذية في الوجبة الواحدة يمكن أن يسبب التلبك المعوي، وينصح بتحديد كميات صغيرة من كل صنف، وعدم الجمع بين صنفين من نفس النوع من منتجات الحليب واللحوم والحبوب.
5- الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وكذلك الأطعمة السكرية في رمضان من مسببات عسر الهضم، ويجب الحد من ذلك حفاظاً على الصحة العامة.
6- النوم مباشرة بعد تناول الوجبات الرئيسية يسبب التلبك المعوي، والأفضل الانتظار مدة لا تقل عن ثلاث ساعات بين الوجبة وموعد النوم.
7- شرب مشروبات الكافيين بعد الوجبات مباشرة يؤثر على صحة المعدة، وينصح بالانتظار لمدة لا تقل عن ساعة.
8-من أسباب التلبك المعوي ممارسة أي أنشطة بدنية أو رياضية بعد تناول الطعام مباشرة، وينصح بالانتظار مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

 

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