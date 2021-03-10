أسباب التهاب اللثة وعلاج منزلي سريع

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من مشكلة تراجع اللثّة، ويعود السبب في هذا غالباً إلى المعاناة من التهاب اللثة ودواعم الأسنان في مرحلة متقدّمة، وهو ما ينتج من خلل في توازن بيئة الفم والأسنان.

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كذلك يعتبر التقدّم في العمر من العوامل التي تؤدي إلى ذلك. ومن الممكن أن يشكّل التدخين سبباً محفزاً لحدوث هذه المشكلة.



ومن أجل العلاج، من المهم أولاً الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان. كذلك من المفيد اللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية، ومنها علاج الشاي الأخضر.



فقد أشارت دراسة نُشرت نتائجها في دورية Journal of Indian Society of Periodontology إلى أن هذا الشاي يساعد على محاربة الالتهابات التي يمكن أن تسبب التهاب اللثّة. كما يحد من نمو البكتيريا التي تؤدي إلى المعاناة من أمراض الفم والأسنان.



ولهذا ينصح الخبراء بضرورة شرب هذا النوع من الشاي بانتظام، لأنه يقدّم الكثير من الفوائد للأسنان ويحميها من التسوس ويحدّ بالتالي من تراجع اللثة.

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