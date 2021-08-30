الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

تنويه أمني هام للأردنيين

مكة تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

الملك يشارك بقمة أردنية مصرية فلسطينية بالقاهرة الخميس

الأراضي والمساحة تطلق القيمة الإدارية في شمال عمان

البريد الأردني يطرح اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وفاة طفلين شقيقين أردنيين في أميركا يثير الأردنيين - صورة

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله يصادف غدا

الاوقاف: استمرار فرض التباعد والكمامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

التربية توضح حول مستجدات دوام المدارس

الإثنين، 30-08-2021 01:25 م

أسباب التهاب جدار المعدة

أسباب_التهاب_جدار_المعدة


الوكيل الإخباري - التهاب بطانة أو جدار المعدة هو التهاب يحدث للبطانة التي تحمي المعدة وهذا الالتهاب قد يكون حادا أي يحدث فجأة وبشدة أو يكون مزمنا وفيه يحدث الالتهاب على مدار وقت طويل ويزداد تدريجيا وقد يستمر لأعوام إن لم يعالج وهناك أيضا التهاب المعدة التآكلي وهو النوع الأقل شيوعا والذي قد لا يسبب التهابا شديدا لكنه قد يؤدي لنزف بطانة المعدة وظهور القرح فيها. 

اضافة اعلان

تختلف أعراض التهاب بطانة المعدة من شخص لآخر، وقد يصيب هذا المرض بعض الناس دون أعراض ظاهرة، لكن من أكثر أعراضها شيوعا:

 

1- الغثيان.

2- القيء الشفاف أو الأصفر أو الأخضر.

3- الإحساس بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن خاصة بعد الأكل.

4- اضطراب المعدة.

5- انتفاخ البطن والألم فيها.

6- عسر الهضم. 

7- الحازوقة (الفواق). 

8- الإحساس بالحرقان أو التآكل في المعدة في أعلى البطن ومركزها أو جهة اليسار قليلا وقد ينتشر للظهر بين الوجبات أو ليلا وقد يتحسن هذا الشعور أو يسوء مع الأكل.

9- فقدان الشهية.

 

وتتضمن أعراض التهاب جدار المعدة الشديدة:

1- صعوبة التنفس.

2- ألم الصدر.

3- القئ المدمم.

4- الألم الشديد بالمعدة. البراز ذو الرائحة الكريهة.

 

وفي حالة التهاب المعدة التآكلي قد تظهر أعراضا مثل:

1- البراز الأسود مثل القطران.

2- القيءالمدمم أو الذي يبدو مثل ثَفَل القهوة.

 

أسباب التهاب جدار المعدة :

1- العدوى بجرثومة المعدة (الهليكوباكتر بيلوري) التي تعدي الطبقة المخاطية المبطنة للمعدة وتعيش فيها وتنتقل إما من الطعام أو الشراب الملوث أو تنتقل من شخص لشخص وهي السبب الأكثر شيوعا لهذا المرض.

2 - تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بكثرة لتسكين الألم والتي قد تسبب تهيج المعدة والتهاب بطانتها لتقليلها من المادة التي تحافظ على الطبقة الحامية للمعدة.

3 - أمراض المناعة الذاتية كالتهاب المعدة الضموري الذي يهاجم فيه جهازالمناعة بطانة المعدة.

4 - إصابة المعدة أو جرحها قد يتسبب بالتهاب جدارها عند الخضوع مثلا لجراحة إزالة جزء منها.

5 - الارتجاع المراري وفيه ترتد العصارة الصفراوية من القناة الصفراوية الرابطة بين الكبد والحويصلة الصفراوية للمعدة مما يسبب التهاب بطانتها.

6 - تقدم العمر وكبر السن الذي يقلل من سمك بطانة المعدة.

7 - التوتر والإجهاد العصبي. 

8 - العدوى لأسباب أخرى غير جرثومة المعدة مثل العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية أو الطفيلية.

9 - تعرض البطن للإشعاع كالذي يستخدم في علاج السرطان.

10 - التهاب المعدة اليوزيني بسبب رد الفعل التحسسي منها.

11 - مرض مينيترييه النادر الذي تتطور فيه تكيسات وثنيات على جدار المعدة.

12 - ابتلاع مواد غريبة أو أكالة.

13 - القئ المزمن. 

14 العلاج الكيماوي أو تناول أدوية الكورتيزون أو مكملات البوتاسيوم أو الحديد بشكل مستمر.
15- اضطرابات الجهاز الهضمي كمرض كرون.

16- نقص فيتامين "ب12".


المصدر -سوبر ماما 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
bite

أفضل ألعاب للرضيع من عمر 0 إلى 6 شهور

10BJFR27.1.2020

أهم فوائد عشبة القرض الصحية

تعرف-على-مخاطر-عملية-المياه-البيضاء-لمرضى-السكر-1

مخاطر عملية المياه البيضاء لمرضى السكري

A436_headache1_edited-1_973bdc62-dd37-4655-a6e0-38db429b0f19-prv

طبيبة روسية تكشف متى يخفي الصداع حالة مميتة

unnamed

أسباب ظهور حبوب في فروة الرأس

visceral-fat-1024x683

كل ما تريد معرفته عن الدهون الحشوية وكيفية تقليلها.. خطيرة للغاية

أخبار متعلقة
1138284

أربعة أعراض مزعجة لنقص فيتامين B12 تظهر في اليدين والقدمين

eyes

5 أعراض للإصابة بكورونا قد تظهر في عينيك

ليمون

طبيبة تشكك بفعالية الثوم والليمون في تقوية جهاز المناعة

2019_6_12_18_57_23_242

أعراض انخفاض ضغط الدم الخطير

2019_4_6_16_54_21_235

5 فئات أكثر عرضة لجلطة الساق.. وطرق بسيطة للوقاية منها