الوكيل الإخباري - التهاب بطانة أو جدار المعدة هو التهاب يحدث للبطانة التي تحمي المعدة وهذا الالتهاب قد يكون حادا أي يحدث فجأة وبشدة أو يكون مزمنا وفيه يحدث الالتهاب على مدار وقت طويل ويزداد تدريجيا وقد يستمر لأعوام إن لم يعالج وهناك أيضا التهاب المعدة التآكلي وهو النوع الأقل شيوعا والذي قد لا يسبب التهابا شديدا لكنه قد يؤدي لنزف بطانة المعدة وظهور القرح فيها.





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تختلف أعراض التهاب بطانة المعدة من شخص لآخر، وقد يصيب هذا المرض بعض الناس دون أعراض ظاهرة، لكن من أكثر أعراضها شيوعا:

1- الغثيان.

2- القيء الشفاف أو الأصفر أو الأخضر.

3- الإحساس بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن خاصة بعد الأكل.

4- اضطراب المعدة.

5- انتفاخ البطن والألم فيها.

6- عسر الهضم.

7- الحازوقة (الفواق).

8- الإحساس بالحرقان أو التآكل في المعدة في أعلى البطن ومركزها أو جهة اليسار قليلا وقد ينتشر للظهر بين الوجبات أو ليلا وقد يتحسن هذا الشعور أو يسوء مع الأكل.

9- فقدان الشهية.

وتتضمن أعراض التهاب جدار المعدة الشديدة:

1- صعوبة التنفس.

2- ألم الصدر.

3- القئ المدمم.

4- الألم الشديد بالمعدة. البراز ذو الرائحة الكريهة.

وفي حالة التهاب المعدة التآكلي قد تظهر أعراضا مثل:

1- البراز الأسود مثل القطران.

2- القيءالمدمم أو الذي يبدو مثل ثَفَل القهوة.

أسباب التهاب جدار المعدة :

1- العدوى بجرثومة المعدة (الهليكوباكتر بيلوري) التي تعدي الطبقة المخاطية المبطنة للمعدة وتعيش فيها وتنتقل إما من الطعام أو الشراب الملوث أو تنتقل من شخص لشخص وهي السبب الأكثر شيوعا لهذا المرض.

2 - تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بكثرة لتسكين الألم والتي قد تسبب تهيج المعدة والتهاب بطانتها لتقليلها من المادة التي تحافظ على الطبقة الحامية للمعدة.

3 - أمراض المناعة الذاتية كالتهاب المعدة الضموري الذي يهاجم فيه جهازالمناعة بطانة المعدة.

4 - إصابة المعدة أو جرحها قد يتسبب بالتهاب جدارها عند الخضوع مثلا لجراحة إزالة جزء منها.

5 - الارتجاع المراري وفيه ترتد العصارة الصفراوية من القناة الصفراوية الرابطة بين الكبد والحويصلة الصفراوية للمعدة مما يسبب التهاب بطانتها.

6 - تقدم العمر وكبر السن الذي يقلل من سمك بطانة المعدة.

7 - التوتر والإجهاد العصبي.

8 - العدوى لأسباب أخرى غير جرثومة المعدة مثل العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية أو الطفيلية.

9 - تعرض البطن للإشعاع كالذي يستخدم في علاج السرطان.

10 - التهاب المعدة اليوزيني بسبب رد الفعل التحسسي منها.

11 - مرض مينيترييه النادر الذي تتطور فيه تكيسات وثنيات على جدار المعدة.

12 - ابتلاع مواد غريبة أو أكالة.

13 - القئ المزمن.

14 العلاج الكيماوي أو تناول أدوية الكورتيزون أو مكملات البوتاسيوم أو الحديد بشكل مستمر.

15- اضطرابات الجهاز الهضمي كمرض كرون.

16- نقص فيتامين "ب12".



المصدر -سوبر ماما