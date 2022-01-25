أسباب الجلطات القلبية لدى الشباب

الوكيل الإخباري - اقتصرت الجلطات القلبية سابقاً لدى كبار السن، والتي تعد مسبباً رئيسياً للوفاة لعدد من العوامل الصحية التي تعمل الشيخوخة في زيادة تأثيرها على الصحة، ومنها تراكم الدهون وتصلب الشرايين وضعف عمليات الأيض وغيرها، إلا أنه ومؤخراً باتت الجلطات القلبية متوقعة لمن هم دون عمر الخمسين وفي عمر الشباب، فما أسباب ذلك؟





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عدد من العوامل تسبب الجلطات القلبية لدى الشباب ترتبط بنمط الحياة الحديث كما أفادت المواقع المختصة، وهي كالتالي:

1 - إرتفاع ضغط الدم.

2 - زيادة الوزن والسمنة وفقدان لياقة الجسم.

3 - إرتفاع الكوليسترول.

4 - ضعف أداء أجهزة الجسم.

5 - ضعف مناعة الجسم.

6 - تكرار الإصابة بالأمراض المعدية والموسمية.

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