أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم

الوكيل الإخباري - الدوار هو شعور بثقل في الرأس وانسحاب الوعي، واختلال التوازن والتوهان والدوخة. فبدلاً من الشعور بالحيوية والنشاط عند الاستيقاظ من النوم، قد يشعر البعض بالدوخة، وفي أغلب الأحيان قد تكون هذه الحالة مجرّد حالة عرضية بسيطة لا تثير القلق.

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وهناك عدة أسباب، قد تؤدي إلى شعور المصاب بالدوخة، منها:



1. انخفاض مستوى السكر في الدم:

قد يصاب البعض بالدوخة نتيجة انخفاض سكر الدم أثناء النوم، خصوصاً عند مصابي مرض السكري، ممن يتلقون الأنسولين، ومن الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر عند مرضى السكري: قلة تناول الطعام، أو تخطّي بعض الوجبات، وتناول جرعات كبيرة من أدوية السكري أو الأنسولين، وممارسة نشاط جسدي شديد، ، ومن الأعراض الأخرى التي ترافق الدوخة نتيجة انخفاض السكر في الدم الرعشة، وكثرة التعرق، وصعوبة التركيز.

2. انقطاع النفس أثناء النوم:

يعاني الكثير من الأشخاص مشاكل في النوم نتيجة انسداد التنفس لفترة وجيزة. وانقطاع النفس يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، ويؤدي إلى الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ، والتي تترافق مع عدة أعراض أخرى من أهمها: كثرة الشخير أثناء النوم، وجفاف الفم.



3. جفاف الجسم:

يعد من أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بالدوخة، وقد يترافق مع الشعور بالعطش الشديد، الصداع وتيبس الشفة. ويحدث جفاف الجسم نتيجة عدة أسباب، منها: عدم شرب السوائل بكمية كافية، أو الجو الحار، أو تناول الكحول بشكلٍ مفرط، أو تناول الأدوية المدرة للبول، أو كثرة استهلاك المشروبات، التي تحتوي على الكافيين.



4. انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي تغيير وضعية الجسم من الاستلقاء إلى الوقوف بصورة سريعة إلى هبوط مفاجئ في ضغط الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة. أحياناً، قد يكون انخفاض ضغط الدم نتيجة تناول أدوية معينة، أو عرضاً لمشكلة صحية أخرى، مثل: الشلل الرعاش، أو داء أديسون.

5. تناول بعض الأدوية:

قد يؤدي تناول بعض الأدوية إلى ظهور بعض الآثار الجانبية، منها: الشعور بالدوخة أو الدوار. ومن هذه الأدوية: بعض المضادات الحيوية، والأدوية المضادة للاكتئاب، وعلاجات الصرع، وبعض المسكنات المحتوية على الأفيون، والأدوية المضادة للذهان.

زهرة الخليج

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