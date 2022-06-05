الوكيل الإخباري - الصداع من المشكلات المزعجة الوارد أن تتعرض لها بعض النساء أثناء الحمل، ويُعتقد أن سبب الإصابة به له علاقة وثيقة بنوع الجنين، فهل هذا صحيح؟





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أسباب الصداع عند الحامل





تعاني النساء أثناء الحمل من الصداع، نتيجة للاضطرابات التي تحدث للهرمونات في هذه الفترة، ولكن عادةً ما يزداد الشعور به في الأشهر الأولى، بسبب زيادة حجم الدم في الجسم.





وهناك عوامل أخرى، تتعلق بنمط الحياة اليومي والحالة المزاجية، تجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالصداع، وهي:





- عدم الحصول على القسط الكافي من النوم يوميًا.

- أعراض الانسحاب من المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية.

- قلة شرب الماء، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

- الشعور بالتوتر، الذي قد يتفاقم إلى الإصابة بالاكتئاب.

- انخفاض سكر الدم.

صداع الحمل ونوع الجنين

صداع الحمل ليس له علاقة بنوع الجنين كما يشاع عنه، كما أنه لا يؤثر سلبًا على المولود، إلا في حال ظهور الأعراض السابقة:

طرق التعامل مع صداع الحمل

يمكن للنساء التغلب على صداع الحمل باتباع مجموعة من الإرشادات، وتشمل ما يلي:

- الحفاظ على ترطيب الجسم، عن طريق شرب الماء والسوائل الصحية.

- النوم لعدد ساعات كافية كل ليلة.

- ممارسة تمارين التأمل، مثل اليوجا والتنفس العميق، للشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

- تناول الثلاث وجبات الرئيسية، مع مراعاة أن تكون متوازنة وصحية.

- الاستحمام بالماء الدافئ عند الشعور بصداع خلف الرأس.

- وضع كمادات دافئة على منطقة العين والأنف في حالة الإصابة بصداع الجيوب الأنفية.

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