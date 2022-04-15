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الجمعة، 15-04-2022 12:43 م

أسباب القيء في رمضان وطرق علاجه

بطن


الوكيل الإخباري - تعمل البكتيريا أو الجراثيم أو الكائنات الحيّة الدقيقة الأخرى غير المرئية بالعين المجردة كمحفز قوي للجهاز الهضمي، وتؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي تسبب عدم الارتياح في المعدة، ويمكن أن تسبب القيء.

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وفي معظم الأحيان، يحدث القيء في رمضان كإجراء عكسي، عندما نتناول كميات كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار أو السحور، حيث تعمل آلية دفاع الجسم على التخلص من المواد غير المهضومة على شكل تقيؤ. ويؤدي الإفراط في تناول الطعام في رمضان، إلى ارتداد الحمض الخاص بهضم الطعام في المعدة، كوننا نستهلك طعاماً يفوق قدرة معدتنا على الهضم بسهولة، مما يؤدي إلى القيء.


وقد يتسبب انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم خلال ساعات الصيام الطويلة، إلى الشعور بالرغبة في التقيؤ في رمضان. هذا ويمكن أن يكون القيء من أعراض الإصابة بعدوى أكبر تتطلب العلاج الطبي.


في السطور التالية، تقدم لكِ "سيدتي.نت" علاجات منزلية للقيء في رمضان:


1-الزنجبيل
اطحني قطعة من الزنجبيل وضعيها في الماء، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط واشربيه طوال الليل، فالزنجبيل له خصائص يمكن أن تخفف من تهيج المعدة وتوفر الراحة الفورية.


2-القرنفل
احتفظي ببعض حبات القرنفل في فمك وقومي بمصها لفترة طويلة، حيث يمكن لرائحة وطعم القرنفل أن توقف القيء بشكل فوري.


ويمكنكِ أيضاً شرب شاي القرنفل لتجنّب القيء، بتحضير كوب من الماء المغلي وإضافة ملعقة صغيرة من القرنفل، وترك الخليط منقوعاً لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته قبل الشرب.


3-الشمر
يساعد الشمر على علاج القيء، وينعش طعم الفم ويجعل الشخص يشعر بتحسن كبير، ويمكنكِ تناول شاي الشمر لتجنّب القيء، بإضافة ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ونقع الخليط لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته قبل الشرب.


4-عصير البرتقال
عصير البرتقال الطازج مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية المفقودة في الجسم نتيجة القيء، كما أن لديه القدرة على جعل مستويات ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. يمكنك أيضاً تناول البرتقال طازجاً أو على شكل سلطة فواكه، حيث تساعد نكهته الحمضية في تجنّب الشعور بالرغبة في التقيؤ.

 

سيدتي


 




 

 


 

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