الأربعاء 01-06-2022
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أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز
7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في المملكة
86 ألف زائر للبترا خلال أيار وحركة تجارية نشطة
التربية تفتتح معرض للطلبة الموهوبين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
مندوباً عن الملك، ولي العهد يفتتح فندق "الريتز – كارلتون" عمّان
كورونا
كورونا
مصدر عربي يكشف الحالة الصحية لـ أبو الغيط بعد إصابته بـ كورونا
إيطاليا : إلغاء قيود السفر المتعلقة بكورونا
الصين.. شنغهاي تخفف إجراءات السيطرة على كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فيديو
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
شاهد .. تسريحة شعر أسد تجذب زوار حديقة حيوان في الصين
دراسة : الرجل العازب أقصر عمراً
فيديو .. شاب ينجو من الموت بأعجوبة في البرازيل
النار والماء والعض.. أغرب طرق العلاج في السودان !
ملاعب
ملاعب
الدوري الفرنسي يخسر الزعيم الأخضر وفريق الأسطورة زيدان
رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا
بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)
تعليق نجمي الوحدات وسحاب على لقطة مبارتهما في دوري المحترفين
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الصحة: نتائج عينات حالات الإسهالات فيروسية وليس بكتيرية
العموش: فيروسات الأمعاء المنتشرة حالياً غير مقلقة
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا
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