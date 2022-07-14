الوكيل الإخباري - تأخر نمو الطفل الرضيع، يبدأ الطفل رحلة النمو في رحم الأم بمجرد تكوينه وبدء نموه عبر شهور الحمل المختلفة، ويقوم الطبيب بمتابعة نموه داخل الرحم أثناء متابعة الحمل، ومقارنة نموه بمعدلات النمو الطبيعية، وكذلك الحال بعد الولادة، إذ يتم متابعة نمو الطفل الرضيع وفقاً لمخططات النمو للتأكد من عدم وجود أي عوائق تحول دون نموه نمواً سليماً.

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توجد أسباب عديدة تؤدي إلى تأخر نمو الطفل الرضيع منها ما ذكرته الدكتورة فاطمة الزهراء اختصاصية طب الأطفال بدبي، كما يلي:

عامل الوراثة

تأخر نمو الطفل الرضيع، يتحكم متوسط الطول في الأسرة في متوسط طول الطفل منذ الولادة وخلال فترات النمو المختلفة، ولذلك يصل تأثير عامل الوراثة على منحنيات النمو حتى مرحلة البلوغ.



تأخر التكوين

تأخر نمو الطفل الرضيع، يؤثر تأخر التكوين في تأخر البلوغ عند الطفل، وكذلك، تأخر الطول النهائي النهائي للطفل.



بعض الأمراض المزمنة

من أسباب تأخر نمو الطفل الرضيع ، معاناته منذ الصغر من بعض الأمراض المزمنة مثل: أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، وأمراض القلب أمراض الرئتين ومرض السكر، و سوء التغذية.



نقص هرمون الغدة الدرقية

نقص هرمون الغدة الدرقية أحد أسباب تأخر نمو الطفل الرضيع، وكذلك زيادة هرمون الكورتيزون، ونقص هرمون النمو.



التدخين أثناء الحمل

يتأثر نمو الرضيع بسلوكيات الأم الحامل أثناء الحمل، فإذا كانت مدخنة تسبب ذلك في تأخر نمو الطفل الرضيع.

نصائح لتعزيز نمو الطفل الرضيع

بعد اكتشاف أسباب تأخر نمو الطفل الرضيع، وفي محاولة لتعزيز نموه، يجب ما يلي:



- حرص الأم على تعزيز صحتها أثناء الرضاعة الطبيعية إذا كان الطفل الرضيع يمارسها، ليكون حليب الأم مغذياً له، وخصوصاً في المرحلة العمرية التي تسبق الولادة.

- يجب التغلب على أسباب تأخر نمو الطفل الرضيع، واستشارة الطبيب بشأن وضع خطة غذائية تتناسب وعمر الطفل في هذه المرحلة، إذا كان قد تم إدخال الأطعمة الصلبة إلى غذاء الطفل.

- يجب على الأم مساعدة الطفل على الحصول على قدر كافي ووفير من النوم لضبط منحنيات النمو.

- يجب على الأم الانتباه جيداً لمشكلة تأخر نمو الطفل الرضيع واستشارة الطبيب على الفور، لمعرفة الأسباب والقضاء عليها.

- ومنذ البداية، وكوقاية يجب أن تهتم الأم بصحتها أثناء الحمل، وأن تمتنع عن كل ما قد يسبب تأخر نمو الطفل الرضيع في مراحل عمرية لاحقة بعد الولادة، مثل: التدخين.

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