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الثلاثاء، 18-10-2022 04:47 م

أسباب تؤدي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي

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الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن عوامل الخطورة المؤدية إلى الانسداد الرئوي تتمثل في الحمل وتناول حبوب منع الحمل والسِمنة والتدخين ودوالي الساقين، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

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وأوضحت المؤسسة أنه في حالة الانصمام يتعرض واحد أو أكثر من الأوعية الدموية للانسداد، وعادة ما تكون الجلطة الدموية، التي تنتقل إلى الرئة في حالة الانصمام الرئوي مسؤولة. ويعد هذا أمراً خطيراً للغاية نظراً لأن الجلطة الدموية تقيد وصول الأكسجين إلى الرئتين. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على القلب أن يضخ الدم لمواجهة الضغط المتزايد، ومن ثم يتعرض المريض للوفاة بسبب فشل القلب والأوعية الدموية.


وتتمثل أعراض الانصمام الرئوي في ضيق التنفس وسرعة التنفس وخفقان القلب والسعال الدموي وتلون الشفاه باللون الأزرق والتعرق.


ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الانصمام الرئوي.


وللوقاية من الانصمام الرئوي ينبغي المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية وشرب السوائل على نحو كاف، مع الحرص على التمتع بوزن سليم والإقلاع عن التدخين.


 




 

 


 

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