أسباب تؤدي إلى شعورك بالتعب فور الاستيقاظ في الصباح

الوكيل الإخباري _ يعد الشعور بالكسل وانعدام اليقظة في الصباح من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وغالبًا ما تُحل هذه المشكلة بالقهوة أو بعد الحصول على حمام فاتر، الا ان البعض يعانون من التعب بشكل مستمر مع الاستيقاظ، وقد يرافقه الشعور بالصداع والإرهاق.

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تعرف على ابرز أسباب الشعور بالتعب فور الاستيقاظ من النوم:



1-التعرض للضوء الأزرق

يمنع الضوء الأزرق الموجود من شاشة التليفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر، من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم وتنظيم دورة الحصول على نوم كافٍ من النوم حتى الاستيقاظ، وهذا يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد، ما يؤثر على الصباح وشعورك بعدم اليقظة.



2- نوع الفراش

يعاني الكثير من الاشخاص من آلام في العضلات والمفاصل فور الاستيقاظ، خاصًة في الرقبة والظهر، ويعود ذلك إلى نوع المرتبة.



3- درجة حرارة الغرفة

تؤثر البرودة والحرارة على زيادة فرص شعورك بالإرهاق والتعب فور الاستيقاظ، وخاصًة أولئك الذين يعانون من تورم الأطراف خلال فصل الشتاء.



4- النظام الغذائي

يكون السبب هو النظام الغذائي ، حيث تساعد بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كافيين على صعوبات النوم.



5-اضطرابات النوم

يعاني بعض الأشخاص من صرير الأسنان، وهو ألم مزعج عند إطباق الأسنان مؤدياً إلى ظهور صوت عالي أثناء النوم مما يؤثر على جودة نومك.



6- الأرق

يحدث الأرق نتيجة الإجهاد أو الإصابة بأحد المشكلات الصحية أو الاضطرابات النفسية مثل الصدمة العاطفية أو النوم في مكان غير مألوف .

المصدر : الكونسلتو



