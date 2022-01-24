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الإثنين، 24-01-2022 02:26 م

أسباب تؤدي للشيخوخة المبكرة

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الوكيل الإخباري - الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية لها طريقتها المعينة في الحدوث خارج نطاق التحكم البشري، وتحدث الشيخوخة على مستوى التغيرات الجسدية كنتيجة لتراكم كميات كبيرة من نواتج تفاعلات الجزيئات والخلايا بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى تضاؤل تدريجي في القدرات الجسدية والنفسية، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض.

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وقد يبدأ العديد من الأشخاص في ملاحظة علامات الشيخوخة في سن مبكرة جدًا، والتي تؤثر على الشخصية، وهناك عديد الأسباب وراء ذلك وفقا لما قالته الدكتورة جيشري شاراد طبيبة الأمراض الجلدية، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

التعرض لأشعة الشمس:
قد يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تلف بشرتك في وقت مبكر من الحياة.

 

أسلوب الحياة السيئ:
يؤثر أسلوب الحياة السيئ أو غير الصحي على جسمك بالكامل داخليًا ومن الخارج وتؤدي آثاره إلى الشيخوخة.


التدخين:
قد لا تعرف ذلك ولكن الاستهلاك المتكرر للتدخين يؤدي أيضًا إلى الشيخوخة.

 

التوتر:
التوتر ليس مفيدًا لجسمك وصحتك العامة.


الكثير من السكر في النظام الغذائي:
احذر من كمية السكر التي تستهلكها لأن ذلك يمكن أن يساهم في عامل الشيخوخة مبكرًا.


التلوث:
يجب أن يؤخذ عامل التلوث بعين الاعتبار عند مناقشة الجلد وبالتالي الشيخوخة، لهذا السبب يستمر العديد من الخبراء في التوصية بضرورة حماية بشرتك من التلوث والأشعة الضارة.

 

قلة ممارسة الرياضة:
من المهم أن تجعل التمرين جزءًا من روتينك اليومي.


الطعام غير الصحي:
لا تسبب العادات الغذائية غير الصحية الأمراض فحسب، بل تؤثر أيضًا على عملية الشيخوخة.


قلة النوم:
يوصى بشدة أن ينام الشخص حوالي 6 إلى 8 ساعات كل يوم، تسبب قلة النوم السليم الكثير من المشكلات الصحية.


قلة العناية بالبشرة:
حافظ دائمًا على روتين العناية بالبشرة في الأهمية القصوى إذا كنت ترغب في منع الشيخوخة المبكرة.

 

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