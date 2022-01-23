الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 03:31 م

أسباب تجعلك تتناول عصير الجزر بشكل دائم

image (4)


الوكيل الإخباري - عصير الجزر هو أحد أكثر العصائر شعبية في العالم، ويطلق عليه الكثير من "ملك العصائر"، حيث أن إدراج في نظامك الغذائي اليومي يعمل على تحسين صحتك بشكل عام.

وهناك عدة أسباب تدفعك لتناوله باستمرار، نستعرضها لكم وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك":

تسريع عملية التمثيل الغذائي:
يعمل عصير الجزر حقًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، لذلك يحتاج أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن إلى الاعتماد على هذا المشروب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العصير حلو ويجعلك لا تشعر بالجوع.

اضافة اعلان

 

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:
تتطور الأورام مع انقسام الخلايا السريع وغير المنضبط. ويحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا حتى قبل أن يبدأ. تظهر الأبحاث أن الجزر يحمي من أورام الفم والمريء والرئتين والمعدة وغير ذلك.

 

حمل صحي:
يحتوي عصير الجزر على الكالسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ. كل هذا مطلوب لنمو الجسم. يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية، ومن المهم جدًا للمرأة الحامل الحصول على ما لا يقل عن 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميًا. يقلل حمض الفوليك من مخاطر حدوث مشاكل في نمو الجنين، وتعمل الفيتامينات كمضادات للأكسدة.

 

تقوية المناعة:
سوف تكون محميًا من الأنفلونزا وحتى فيروس كورونا بمساعدة عصير الجزر. إنه مليء بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة الأخرى ومعززات جهاز المناعة.

 

قلب صحي:
يحتوي عصير الجزر على نسبة عالية من البوتاسيوم - فهو مكون لا غنى عنه لصحة القلب وخفض ضغط الدم بدون أي أدوية.


بشرة صحية:
اشرب عصير الجزر وستتألق بشرتك بفيتامين "سي" الذي يشفيها ويجددها. يسرع الجزر من التئام الجروح ويساعد في مكافحة الطفح الجلدي والصدفية.


دماغ سليم:
يحسن البيتا كاروتين وظائف المخ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فضلاً عن منع تلف خلايا الدماغ.

 

العين الإخبارية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الارز-البني

فوائد الأرز البني لمرضى السكري

173-175915-cancer-treatment-long-side-effects_700x400

علامات تنذر بالإصابة بالسرطان لا تتجاهلها

fe6e5a51-1055-4701-aba5-f6d72015cad9 (1)

حسني صحتك.. خلال دقائق معدودة

133-214548-birth-defects-children-healthy-pregnancy-2

العيوب الخلقية لدى الأطفال..نصائح لحمل صحي

127-121908-does-autologous-blood-injection-stop-hair-loss-2

هل يوقف الحقن بالدم الذاتي تساقط الشعر؟

tbl_articles_article_33059_585c701cda8-bc7a-4df7-bba8-e13117d9b6b6

الخرف الوعائي.. الأسباب والأعراض والعلاج

أخبار متعلقة
وجبة الفطور المثالية يجب ان تضم عصيدة الشوفان الصحية

أنواع من وجبات الفطور تتسبب بالأورام السرطانية